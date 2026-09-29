Aumenta 7% el número de docentes de primaria en México

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    Aumenta 7% el número de docentes de primaria en México
    Las mujeres representaron 71 por ciento del profesorado de primaria y 51 por ciento del personal directivo en México en 2024, una brecha mayor que el promedio de la OCDE. REFORMA

En primaria, los docentes de la OCDE impartieron en promedio 770 horas de clase al año, frente a 710 en secundaria

El número de docentes de primaria en México aumentó 7 por ciento, mientras que la cifra de alumnos disminuyó 8 por ciento, indica el informe “Panorama de la Educación 2026” de la OCDE.

En promedio, en los países de la OCDE la plantilla docente de primaria aumentó 13 por ciento entre 2015 y 2024, mientras que el número de alumnos creció 2 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sistema-de-salud-cobro-mas-muertes-en-mexico-que-la-mayoria-de-los-paises-en-la-region-NP23790148

”De cara al futuro, se prevé que la población infantil de entre 5 y 14 años en México disminuya un 8 por ciento entre 2024 y 2033, lo que apunta a una menor demanda de docentes si no se modifican otras políticas”, señala el informe.

En preescolar, la matrícula en México disminuyó 12 por ciento entre 2015 y 2024, mientras que el número de docentes aumentó, lo que redujo 26 por ciento la relación de alumnos por maestro.

En primaria, los docentes de la OCDE impartieron en promedio 770 horas de clase al año, frente a 710 en secundaria.

En México fueron 760 y 988 horas, respectivamente.

Por otra parte, las mujeres representaron 71 por ciento del profesorado de primaria y 51 por ciento del personal directivo en México en 2024, una brecha mayor que el promedio de la OCDE.

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