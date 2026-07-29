$!Aumenta a 5.9 millones de m² la oferta de naves industriales en Guadalajara

A la par del crecimiento del inventario, la oferta en construcción también se incrementó y llegó a 424 mil 950 metros cuadrados, lo que refleja la continuidad del ciclo expansivo del mercado.

El inventario de naves industriales clase A en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sumó 45 mil 300 metros cuadrados durante el segundo trimestre de 2026, con lo que el total acumulado llegó a cerca de 5.9 millones de metros cuadrados, de acuerdo con el reporte Market View del sector industrial de la ciudad, elaborado por la consultora CBRE.

Esta actividad constructiva se concentra sobre todo en el municipio de El Salto, donde se ubica la mayor parte de los proyectos en curso, tanto especulativos como de tipo build-to-suit (construidos a la medida del cliente). De forma complementaria, submercados como Zapopan Norte y Periférico Sur registran desarrollos puntuales, orientados a una demanda más específica.

El ingreso de nueva oferta, superior a la absorción neta del período, elevó la disponibilidad a 352 mil 500 metros cuadrados y llevó la tasa de vacancia al 6 por ciento. Pese a ello, el precio promedio de lista en renta cerró en 7.51 dólares por metro cuadrado al mes, con una tendencia alza impulsada por la incorporación de productos de mayor especificación.

En cuanto a la demanda, la absorción bruta —o espacios comercializados— acumuló más de 255 mil metros cuadrados durante el primer semestre de 2026, mientras que la absorción neta se ubicó en cerca de 136 mil 500 metros cuadrados en el semestre, con 25 mil 355 metros cuadrados registrados en el segundo trimestre.

Las operaciones oscilaron entre 6 millones y más de 35 mil metros cuadrados, principalmente mediante prearrendamientos y arrendamientos directos, vinculados a sectores como fabricación avanzada, electrónica y logística.