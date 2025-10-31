Aumentan en Sinaloa ataques a inmuebles

En Sinaloa, la pugna interna entre facciones del crimen organizado dejó un saldo de al menos 10 ataques directos a casas y residencias durante la última semana de octubre.

Del 24 al 30 de octubre de 2025, se registró una escalada de ataques contra viviendas en dicho estado, que incluyeron disparos, incendios y el uso de drones explosivos.

Esta violencia se concentró principalmente en Culiacán, la capital del estado, pero también alcanzó la sierra de Badiraguato, el territorio histórico del Cártel de Sinaloa.

La cifra, consolidada a partir de reportes de seguridad, denota la intensidad de la denominada “narcoguerra” que, según registros de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reportes periodísticos, ha dejado más de cien inmuebles destruidos o dañados en el estado desde septiembre de 2024.

Ayer se registraron al menos dos ataques a domicilios de alto perfil en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó dos eventos de disparos de arma de fuego contra residencias en las colonias Lomas de Guadalupe y Las Quintas.

En el segundo ataque, sujetos armados no sólo tirotearon el inmueble, sino que también lo incendiaron por completo.

El miércoles 29 de octubre, la violencia se manifestó con una doble agresión.

En la colonia Guadalupe Victoria, un artefacto explosivo casero prendió fuego a una vivienda y una camioneta.

De forma paralela, un grupo presuntamente afín a “La Mayiza”, facción que dirigía Ismael “El Mayo” Zambada, ingresó e incendió el campestre “El Álamo” en La Higuerita, un inmueble que extraoficialmente se vincula a “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El sábado 25 de octubre, los enfrentamientos cobraron la vida de una adolescente de 14 años, identificada como Fátima Guadalupe, en el fraccionamiento Santa Rocío de Culiacán.

Su madre resultó herida por los disparos. El domingo 26 de octubre, se registró un ataque armado contra dos domicilios en la colonia Guadalupe Victoria.

Según fuentes locales, sujetos armados dispararon más de 100 veces y, posteriormente, incendiaron una de las casas, lo cual dejó a una persona lesionada.La noche del lunes 27 de octubre, se reportaron ataques con drones en la “Casa Rosa” de doña Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo” Guzmán, en La Tuna, Badiraguato. Simultáneamente en Culiacán, una residencia ubicada en el sector Tres Ríos fue objeto de un incendio intencional.

Ese mismo día, también se reportó que fue baleada una vivienda en el fraccionamiento Los Naranjos.

El Gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que los recientes hechos de violencia, en la sierra de Badiraguato, causaron el desplazamiento de habitantes de varias comunidades.

“Por eso se nos dio un fenómeno repentino de desplazamiento. Hay un operativo allá, se han decomisado muchos drones; la gente le tenía miedo al dron”, señaló el morenista.

La SSP informó que para mantener el orden se activó el Grupo Interinstitucional para reforzar la presencia en las zonas afectadas.