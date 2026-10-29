Aumentan peticiones sindicales a EU por abusos laborales

Todo ello, vía el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que es parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), por el cual se pueden resolver los casos en un plazo de 45 días tras recibirse la petición.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, aumentaron las solicitudes de sindicatos mexicanos al gobierno de Estados Unidos para que exija a México que atienda las violaciones a los derechos laborales en plantas manufactureras instaladas en el país.

De enero de 2025 al 28 de octubre de 2026 se registraron 20 casos bajo dicho mecanismo laboral contra empresas exportadoras, a petición de sindicatos mexicanos.

En contraste, en los dos primeros años del mandato de Joe Biden, 2021 y 2022, sólo se presentaron cinco solicitudes de mecanismo laboral por parte de sindicatos que afirman que hubo denegación del derecho a tener una negociación colectiva y a elegir libremente a un sindicato, que son los puntos que se consideran en el mecanismo laboral.

Aunque en esos dos años se iniciaron cinco paneles de solución de controversias porque la Unión Americana consideró que no hubo una atención correcta y que debían revisarse las medidas que implementaron México y la fábrica señalada.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) contabilizó 51 casos desde el 1 de julio de 2020, que entró en vigor el T-MEC, a la fecha.

Sólo en lo que va de 2026 se sumaron 14 nuevos mecanismos y hay otros más en camino.

El último mecanismo laboral se inició contra la textilera Carolina Performance el pasado 13 de octubre.

Está pendiente otro caso más contra la firma de empaques de aguacate Madobox, dijeron el secretario general de la Confederación Central Nacional (Cocena), Víctor Manuel Mendoza Pantoja, y la coordinadora general de la Confederación, María de Lourdes Sevilla Villa.

La solicitud contra la empacadora la presentó el sindicato el 30 de septiembre, por lo que se espera que la USTR defina a fines de octubre si acepta o no la petición, en la que se quejan de 11 despidos, violaciones a la libertad sindical en febrero de 2026 y entrada de un sindicato por invitación de la empresa y no de los trabajadores.

De darse luz verde a esa solicitud, a finales de octubre o principios de noviembre, por parte de la USTR se llegaría al mecanismo laboral 52, todos ellos registrados de acuerdo con el T-MEC, además de los cinco paneles de controversia ligados a dichos casos.

”Este mecanismo laboral el gobierno de México lo ha tomado como invasivo, pero a nosotros nos ha funcionado porque es donde se destapan situaciones de corrupción en la región, porque hay mucho sindicato blanco, que nadie conoce en la zona y que ven oportunidad de entrar a una empresa”, dijo Mendoza Pantoja.

“Hay muchas empresas que quieren sindicatos blancos para tener esquemas de simulación y tener beneficios económicos”, agregó.

El líder sindical dijo a EL UNIVERSAL que el pasado 9 de septiembre presentaron a la USTR la solicitud contra la planta de Carolina Performance, en Salvatierra, Guanajuato, solicitud que admitió la representación comercial estadounidense y cuyo procedimiento está activo.

”Hay posible injerencia patronal en la actividad sindical, derivada de los testimonios de los trabajadores que manifiestan que los representantes sindicales que operan en la planta [de Carolina] fueron puestos directamente por el departamento de recursos humanos de la empresa”, dijo Sevilla Villa.

Mendoza Pantoja y Sevilla Villa dijeron que presentaron hace dos años su primera solicitud ante la USTR, contra la empresa aguacatera RV Fresh Foods.

La Secretaría de Economía informó que este mecanismo tiene como objetivo “reparar violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en centros de trabajo específicos que produzcan bienes o presten servicios que sean objeto de comercio entre los países del T-MEC, en plazos muy breves”.

De acuerdo con el texto del tratado, la Secretaría de Economía debe admitir o rechazar la petición de mecanismo laboral en los siguientes 10 días de recibir la solicitud; de aceptarla, la Secretaría del Trabajo tiene 45 días para proponer una solución y Estados Unidos debe de dar por terminado el caso en los siguientes 10 días.