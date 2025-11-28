Autoridades de Nuevo León investigan grupo de Facebook por contenido infantil inapropiado

México
/ 28 noviembre 2025
    Autoridades de Nuevo León investigan grupo de Facebook por contenido infantil inapropiado
    Tras darse a conocer por usuarios de redes la existencia del grupo de Facebook “La Princesa de Papá” con contenido infantil inapropiado, en Nuevo León informaron que ya abrieron una investigación al respecto. FOTO: ESPECIAL

Policía Cibernética está en coordinación con Meta para dar de baja a las páginas que estén cometiendo actividades irregulares

MONTERREY, NL.- Tras darse a conocer por usuarios de redes la existencia del grupo de Facebook “La Princesa de Papá” con contenido infantil inapropiado, las autoridades de Nuevo León informaron que ya abrieron una investigación al respecto.

El Fiscal General de Justicia en el estado, Javier Flores Saldívar, informó que la gente que sube el contenido que promueve la sexualización infantil es principalmente de Centroamérica.

“Me están informando esa red que refiere, ya está investigando aquí en la Fiscalía en el área de Tratas. Es gente preponderantemente de Centroamérica y ya se tumbó la interconexión”, indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad en el estado, Gerardo Escamilla, dijo que la Policía Cibernética está en coordinación con Meta, dueña de Facebook, para dar de baja a las páginas que estén cometiendo actividades irregulares.

Estamos en los procesos de seguimiento, se formaliza a través de la Fiscalía y se formaliza a través de distintas autoridades”, señaló.

El funcionario también advirtió que es importante que los padres de familia están pendiente del contenido de sus hijos en redes sociales.

La existencia de la página se dio a conocer en redes en donde usuarios denunciaron la filtración de contenido sexual y explotación infantil en Nuevo León y otros estados.

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

