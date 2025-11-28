Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

MONTERREY, NL.- Tras confirmar asaltos en la autopista a Reynosa, en territorio de Nuevo León, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Gerardo Escamilla, aseguró que la situación está controlada en las carreteras que van hacia Estados Unidos y se han activado operativo carrusel.

“Importante mencionar a la ciudadanía que tenemos operando las tres carreteras que conducen a Estados Unidos con normalidad”.

También mencionó que se ha activado operativo carrusel por parte de la División Caminos.

“Ahorita estamos obviamente con una situación controlada”, sostuvo.

El funcionario estatal habló del tema durante la Mesa para la Construcción de la Paz y confirmó dos hechos violentos en los que dijo que las víctimas están bien y bajo resguardo.

“Ya tenemos contacto con las víctimas, están bien y están bajo resguardo”, afirmó.

De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, un joven resultó herido cuando hombres armados intentaron despojarlo de su camioneta sobre la autopista a Reynosa, a la altura de General Bravo.

En otros hechos denunciados en redes, automovilistas aseguraron haber sido despojados de sus unidades en la misma autopista a Reynosa.