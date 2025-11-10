Autoridades planean investigar a escoltas de Carlos Manzo por abatir al agresor

Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán informó sobre los actuales

El 10 de noviembre se reportó que la investigación del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, está considerando implicaciones alternas al incidente.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que tras la investigación del homicidio, y la identificación del agresor, se ha comenzado a cuestionar por qué los operativos de seguridad abatieron al culpable, y no se le detuvo para un interrogatorio.

Se está investigando también por qué el abatimiento del homicida, porque al homicida lo detienen, momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abatecomunicó el gobernador Ramírez de Michoacán.

La consideración de dicho factor ocurrió después que un reportero le preguntará al gobernador, durante una rueda de prensa, sobre las posibilidades de catalogar al incidente como homicidio político.

Sin embargo, se debe destacar que tal etiqueta en el asesinato de Manzo no fue aprobada ni negada por el gobernador. Sus comentarios se concentraron en los detalles qué se deben responder, con respecto a cómo el agresor tuvo la oportunidad de cometer el asesinato, si la seguridad de Manzo contaba con 8 escoltas y elementos de la Guardia Nacional.

‘Se está revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad’ aseveró el gobernador de Michoacán.

Como actual avance de la investigación, el gobernador informó que la fiscalía busca identificar si el agresor, Víctor Manuel ‘N’ de 17 años, es perteneciente o tiene vínculos con alguna agrupación del crimen organizado en México. De esta manera, esclarecer quienes orquestaron el ataque y cuál fue la razón de cometerlo.

