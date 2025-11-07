Fiscalía investiga a dos personas que participaron en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

México
/ 7 noviembre 2025
    Fiscalía investiga a dos personas que participaron en el asesinato del alcalde Carlos Manzo
    La persona que asesinó al alcalde Carlos Manzo fue identificada como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, quien fue abatido en el lugar de los hechos. FOTO: CUARTOSCURO

Las investigaciones se centran en los dos sujetos que acompañaron a Víctor Manuel Ubaldo el día del crimen

La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga a dos personas que presuntamente participaron en la organización del crimen y acompañaron al autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

”Hay otras personas que participaron en la organización. Al acompañamiento del autor material le hemos dado seguimiento en la revisión de imágenes del C5 sobre los hechos”, explicó el fiscal estatal Carlos Torres Piña a EL UNIVERSAL.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan fallos en programas para alejar a jóvenes del crimen

Indicó que los involucrados se hospedaron en un hotel en Uruapan, de donde salen dos personas, una de ellas el autor material, y la otra una persona “a la que se está dando seguimiento”.

Explicó que “en la revisión hacia atrás de los hechos vemos que hay una tercera persona que participa y se involucra con estos dos jóvenes en algunas compras, previo a estos hechos”.

Precisó que las dos personas que eran investigadas por lesiones eran ciudadanos que estaban en el lugar y salieron heridos, pero fueron ajenos a los hechos.

Por lo que las investigaciones se centran en los dos sujetos que acompañaron a Víctor Manuel Ubaldo el día del crimen.

Identifican al asesino

Torres Piña dio a conocer que la persona que asesinó al alcalde Carlos Manzo fue identificada como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, quien fue abatido en el lugar de los hechos.

Su familia dijo que fue ingresado a un centro de adicciones en meses anteriores, del cual había salido hace unas semanas y tenía ocho días de no regresar a su casa.

Temas


4T
Asesinatos
Narcoviolencia

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

