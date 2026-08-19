Avala Permanente renuncia de Mónica Soto al TEPJF

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión validó este miércoles la renuncia que solicitó Mónica Soto a su magistratura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los legisladores decidieron con 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones que la renuncia será efectiva a partir del 31 de agosto, tal y como lo solicitó Soto en su carta que giró al Senado el pasado lunes.