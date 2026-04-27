Avaló Segob 20 permisos a casinos vinculados con secuestro y extorsión en Tabasco

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México
/ 27 abril 2026
    Avaló Segob 20 permisos a casinos vinculados con secuestro y extorsión en Tabasco
    Los permisos fueron firmados en febrero de 2024 por funcionarios cercanos a la entonces titular de la Segob. CUARTOOSCURO
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Revelan que Segob otorgó 20 permisos de casinos a empresa vinculada con la familia de un exfuncionario de Tabasco ligado al crimen organizado

En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se otorgaron 20 permisos para operar casinos a la empresa Operadora Clíe, la cual está ligada a casas de apuestas de la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien ha sido acusado de asociación delictiva, secuestro y extorsión.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, compartió una misma licencia oficial con casas de apuestas de la familia Bermúdez antes de recibir estos nuevos permisos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/habra-ahorro-de-hasta-257-pesos-por-pago-con-tarjeta-en-gasolina-tras-acuerdo-con-bancos-shcp-JI20287842

Nabor utilizó el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para operar el casino “Epic” en Michoacán. Con ese mismo folio operaban los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa en la que es socio Humberto Bermúdez Requena (hermano del exfuncionario de seguridad de Tabasco) y cuya constitución fue atestiguada por el notario y actual senador morenista, Adán Augusto López.

Asimismo, la firma Diamante Casino operaba bajo ese mismo permiso. Cabe señalar que, la semana pasada, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de la UE publicó sanciones contra esta empresa por sus nexos con el Cártel del Noreste.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó a la Compañía Operadora Clíe la instalación y apertura de 20 centros de apuestas el 1 de febrero de 2024, ocho meses antes de que concluyera la gestión de López Obrador, en cumplimiento a resoluciones de un juicio contencioso administrativo.

En febrero de 2024, cuando se otorgaron estos permisos, la Segob era encabezada por Luisa María Alcalde, quien será la nueva consejera jurídica de la Presidencia. Los 20 permisos otorgados a Clíe tienen una vigencia de 15 años y vencerán en 2039.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-convoca-a-congreso-nacional-extraordinario-el-3-de-mayo-renovara-dirigencia-y-secretaria-de-finanzas-EI20280657

Dichas autorizaciones fueron entregadas en cumplimiento a sentencias de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como parte del juicio 1681/19-17-08-5. Los documentos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, abogado que durante los últimos seis años ha sido colaborador cercano de Luisa María Alcalde.

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