Avaló Segob 20 permisos a casinos vinculados con secuestro y extorsión en Tabasco

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, compartió una misma licencia oficial con casas de apuestas de la familia Bermúdez antes de recibir estos nuevos permisos.

En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador , se otorgaron 20 permisos para operar casinos a la empresa Operadora Clíe, la cual está ligada a casas de apuestas de la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien ha sido acusado de asociación delictiva, secuestro y extorsión.

Nabor utilizó el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para operar el casino “Epic” en Michoacán. Con ese mismo folio operaban los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa en la que es socio Humberto Bermúdez Requena (hermano del exfuncionario de seguridad de Tabasco) y cuya constitución fue atestiguada por el notario y actual senador morenista, Adán Augusto López.

Asimismo, la firma Diamante Casino operaba bajo ese mismo permiso. Cabe señalar que, la semana pasada, la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de la UE publicó sanciones contra esta empresa por sus nexos con el Cártel del Noreste.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó a la Compañía Operadora Clíe la instalación y apertura de 20 centros de apuestas el 1 de febrero de 2024, ocho meses antes de que concluyera la gestión de López Obrador, en cumplimiento a resoluciones de un juicio contencioso administrativo.

En febrero de 2024, cuando se otorgaron estos permisos, la Segob era encabezada por Luisa María Alcalde, quien será la nueva consejera jurídica de la Presidencia. Los 20 permisos otorgados a Clíe tienen una vigencia de 15 años y vencerán en 2039.