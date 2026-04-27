Habrá ahorro de hasta 2.57 pesos por pago con tarjeta en gasolina tras acuerdo con bancos: SHCP

El anuncio, respaldado por la Secretaría de Hacienda, parte de un ajuste técnico que durante años pasó desapercibido para los consumidores: la llamada cuota de intercambio , un cargo que representaba cerca del 80% de las comisiones en pagos electrónicos. Ese costo, aunque invisible, terminaba integrándose al precio final del combustible.

En medio de la discusión por el costo de los combustibles, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), puso sobre la mesa una medida que apunta a reducir, aunque sea de forma gradual, el gasto cotidiano de millones de automovilistas. La eliminación de comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras abre la puerta a un ahorro directo en gasolina , estimado en 2.57 pesos por transacción .

“Si pagas con tarjeta de débito, el ahorro promedio es de 2.57 pesos por transacción”, explicó el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora , al detallar el impacto del acuerdo alcanzado con instituciones financieras. La medida, según las autoridades, busca reflejarse directamente en el bolsillo de los usuarios.

COMO SE GENERA EL AHORRO

El mecanismo es más simple de lo que parece. Cada vez que un usuario pagaba con tarjeta, la gasolinera asumía un costo por la operación. Ese gasto formaba parte de su estructura y, eventualmente, se trasladaba al consumidor.

Con la eliminación de la cuota de intercambio, ese cargo desaparece en gran medida. Esto significa que las estaciones de servicio operarán con menores costos, lo que permite ajustar el precio final sin afectar su margen.

La presidenta Claudia Sheinbaum ilustró el impacto con un ejemplo concreto: en una compra promedio de 300 pesos en combustible, ese monto adicional que antes se sumaba al precio ahora deja de existir, generando un beneficio inmediato por cada carga.

IMPACTO ACUMULADO EN EL CONSUMO

Aunque el ahorro por operación puede parecer modesto, su efecto se amplifica al considerar la frecuencia con la que se carga combustible. Para quienes utilizan su vehículo de manera constante, la suma de estos pequeños montos puede representar una diferencia a lo largo del mes.

Además, el volumen de transacciones diarias en el país convierte esta medida en un ajuste relevante a gran escala. Millones de pagos electrónicos en gasolineras generan un impacto agregado que, según Hacienda, contribuye a contener el precio de la gasolina.

Este enfoque no busca necesariamente reducir drásticamente el costo por litro, sino evitar incrementos adicionales derivados de gastos operativos. En ese sentido, el ahorro funciona como un amortiguador frente a presiones externas.

EL PAPEL DE LOS PAGOS DIGITALES

Otro eje de la estrategia es incentivar el uso de pagos electrónicos. Actualmente, una parte significativa de las compras de combustible aún se realiza en efectivo, lo que limita el alcance de este tipo de medidas.

Al reducir las comisiones, se vuelve más atractivo tanto para consumidores como para gasolineras utilizar tarjetas o vales. Esto no solo simplifica las transacciones, sino que también disminuye costos asociados al manejo de efectivo.

“El impacto se multiplica por el número de operaciones”, destacaron autoridades, al subrayar que el beneficio no requiere trámites y se aplica automáticamente en cada pago con tarjeta.