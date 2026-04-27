Habrá ahorro de hasta 2.57 pesos por pago con tarjeta en gasolina tras acuerdo con bancos: SHCP

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 abril 2026
    Habrá ahorro de hasta 2.57 pesos por pago con tarjeta en gasolina tras acuerdo con bancos: SHCP
    El Gobierno federal estima un ahorro promedio de 2.57 pesos por carga de gasolina al pagar con tarjeta, tras eliminar comisiones bancarias en gasolineras.

México elimina comisiones en pagos con tarjeta y promete ahorro en gasolina de hasta 2.57 pesos por carga; conoce cómo impacta al consumidor

En medio de la discusión por el costo de los combustibles, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puso sobre la mesa una medida que apunta a reducir, aunque sea de forma gradual, el gasto cotidiano de millones de automovilistas. La eliminación de comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras abre la puerta a un ahorro directo en gasolina, estimado en 2.57 pesos por transacción.

El anuncio, respaldado por la Secretaría de Hacienda, parte de un ajuste técnico que durante años pasó desapercibido para los consumidores: la llamada cuota de intercambio, un cargo que representaba cerca del 80% de las comisiones en pagos electrónicos. Ese costo, aunque invisible, terminaba integrándose al precio final del combustible.

“Si pagas con tarjeta de débito, el ahorro promedio es de 2.57 pesos por transacción”, explicó el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora, al detallar el impacto del acuerdo alcanzado con instituciones financieras. La medida, según las autoridades, busca reflejarse directamente en el bolsillo de los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gasolina-y-diesel-mas-baratos-sheinbaum-anuncia-baja-en-comision-en-pago-con-tarjetas-y-vales-JI20287187

COMO SE GENERA EL AHORRO

El mecanismo es más simple de lo que parece. Cada vez que un usuario pagaba con tarjeta, la gasolinera asumía un costo por la operación. Ese gasto formaba parte de su estructura y, eventualmente, se trasladaba al consumidor.

Con la eliminación de la cuota de intercambio, ese cargo desaparece en gran medida. Esto significa que las estaciones de servicio operarán con menores costos, lo que permite ajustar el precio final sin afectar su margen.

La presidenta Claudia Sheinbaum ilustró el impacto con un ejemplo concreto: en una compra promedio de 300 pesos en combustible, ese monto adicional que antes se sumaba al precio ahora deja de existir, generando un beneficio inmediato por cada carga.

IMPACTO ACUMULADO EN EL CONSUMO

Aunque el ahorro por operación puede parecer modesto, su efecto se amplifica al considerar la frecuencia con la que se carga combustible. Para quienes utilizan su vehículo de manera constante, la suma de estos pequeños montos puede representar una diferencia a lo largo del mes.

Además, el volumen de transacciones diarias en el país convierte esta medida en un ajuste relevante a gran escala. Millones de pagos electrónicos en gasolineras generan un impacto agregado que, según Hacienda, contribuye a contener el precio de la gasolina.

Este enfoque no busca necesariamente reducir drásticamente el costo por litro, sino evitar incrementos adicionales derivados de gastos operativos. En ese sentido, el ahorro funciona como un amortiguador frente a presiones externas.

EL PAPEL DE LOS PAGOS DIGITALES

Otro eje de la estrategia es incentivar el uso de pagos electrónicos. Actualmente, una parte significativa de las compras de combustible aún se realiza en efectivo, lo que limita el alcance de este tipo de medidas.

Al reducir las comisiones, se vuelve más atractivo tanto para consumidores como para gasolineras utilizar tarjetas o vales. Esto no solo simplifica las transacciones, sino que también disminuye costos asociados al manejo de efectivo.

“El impacto se multiplica por el número de operaciones”, destacaron autoridades, al subrayar que el beneficio no requiere trámites y se aplica automáticamente en cada pago con tarjeta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reducen-ieps-a-diesel-y-gasolina-magna-BF20257071

DATOS CURIOSOS

· La cuota de intercambio representaba hasta el 80% de las comisiones en pagos con tarjeta

· El ahorro promedio por carga de gasolina es de 2.57 pesos en débito

· Una carga de 300 pesos servía como base para calcular el beneficio promedio

· Millones de transacciones diarias amplifican el impacto del ahorro

· El ajuste busca contener precios más que generar reducciones drásticas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gasolina
hidrocarburos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Desaparecer en México, crimen sin castigo

Desaparecer en México, crimen sin castigo
Metales potencialmente tóxicos como arsénico, plomo y cromo fueron detectados en el aire de La Laguna.

Coahuila: Detecta CIQA puntos críticos de metales pesados en polvos urbanos de La Laguna
Cole Allen intentó irrumpir a la Cena de corresponsales para agredir a funcionarios públicos.

Acusó tirador a Trump de ‘pedófilo, violador y traidor’
Cruz Azul cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria que terminó de acomodar la tabla general y dejó definida la Liguilla de la Liga MX.

Liguilla Clausura 2026: Cruces, fechas y datos de los Cuartos de Final de la Liga MX
Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia

Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia
El Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que ‘es ahora un tren del pueblo de México’

Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden
Los famosos payasos “Regalito” y el “Escuadrón Payasos” encabezan el elenco artístico que se presentará de manera gratuita en el sector de la colonia Tierra y Libertad.

Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

La ENOE se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, pues ofrece datos de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

La informalidad laboral en México representa casi 55% del total de trabajadores en marzo de 2026