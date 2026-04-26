Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas
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El encuentro se realizará el próximo 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la elección de los nuevos titulares de ambos cargos
CIUDAD DE MÉXICO.- Morena convocó a su VIII Congreso Nacional Extraordinario para renovar las vacantes en la Presidencia -actualmente encabezada por Luisa María Alcalde- y en la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El encuentro se realizará el próximo 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la elección de los nuevos titulares de ambos cargos, cuyo periodo será hasta octubre de 2027.
En la convocatoria, el partido señala que el relevo es necesario para garantizar su funcionamiento interno y dar continuidad a su organización.
”Resulta imprescindible realizar el nombramiento de los lugares que quedarán vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional”, indica el documento.
Congreso contempla diversos puntos
Asimismo, Morena enmarca el proceso en un momento previo al arranque de los procesos electorales, por lo que considera pertinente renovar su dirigencia.
”Se configura un espacio de reflexión idóneo para la sustitución de la dirigencia nacional de MORENA antes del inicio formal de los procesos electorales”, expone.
El Congreso también contempla otros puntos, como posibles reformas al Estatuto y la toma de protesta de quienes resulten electos.