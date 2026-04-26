Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena convocó a su VIII Congreso Nacional Extraordinario para renovar las vacantes en la Presidencia -actualmente encabezada por Luisa María Alcalde- y en la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El encuentro se realizará el próximo 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la elección de los nuevos titulares de ambos cargos, cuyo periodo será hasta octubre de 2027.

En la convocatoria, el partido señala que el relevo es necesario para garantizar su funcionamiento interno y dar continuidad a su organización.