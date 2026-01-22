Avanza al 50% planta de moscas estériles para frenar gusano barrenador

México
/ 22 enero 2026
    Avanza al 50% planta de moscas estériles para frenar gusano barrenador
    Se prevé que la planta en el estado de Chiapas quede lista durante el primer semestre de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Detalla Sader que se están realizando pruebas de mobiliario y entrenamiento a personal de Senasica

A la fecha, la planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas, para el combate a la propagación de gusano barrenador, reporta un avance de 50 por ciento, con la previsión de estar lista en el primer semestre de este año.

A través de un comunicado, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), detalló que los avances incluyen desde pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en las instalaciones de la Comisión Panamá, donde actualmente se produce la mosca.

“Este trabajo permitirá consolidar una infraestructura estratégica que fortalezca las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG), pues el Senasica contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número de especímenes que actualmente se traen desde Panamá”, se detalló en el documento.

Cabe recordar que la adaptación de esta planta es resultado de una iniciativa conjunta entre las secretarías de Agricultura de México y de los Estados Unidos.

Al 13 de enero se han detectado 12 casos de la plaga acumulados en Tamaulipas, y otros tres en Nuevo León.

