Avanza en Cámara de Diputados aval a ‘Ley Antimemes’

Dicha reforma, recibida del Senado, establece penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 23 votos a favor y 10 en contra, la minuta conocida como “Ley Antimemes”, la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La minuta quedó aprobada sin cambios respecto al dictamen que envió el Senado de la República, y fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.

La bancada de Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 UMA a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

Los partidos de oposición rechazaron la minuta, bajo el argumento de que la redacción es ambigua y abre la puerta para criminalizar la sátira política, la crítica, los cartones y los memes.

“El PRI va a votar en contra: Morena, si les molesta que se rían, revisen lo que están haciendo. Si no quieren ser el meme, dejen de ser el material”, declaró el diputado priista, Arturo Yañez.

“No nos vengan a decir que no van a usar esto en contra del periodismo y en contra de la libertad de expresión, porque no es que no lo vayan a utilizar, es que ya lo están usando”, aseveró la diputada del PAN, Paulina Rubio.

En tanto, los legisladores de Morena y partidos aliados rechazaron que la reforma busque censurar memes o parodias; sostienen que el objetivo exclusivo es combatir el fraude digital y la suplantación de identidad oficial.

“La reforma no toca siquiera con el pétalo de una coma el término ‘meme’. Lo que pretende esta reforma es actualizar la legislación”, aseveró la diputada de Morena, Carina Piceno.