Cuesta 203 mil millones de pesos al año congestión vial en 44 zonas metropolitanas de México

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    Cuesta 203 mil millones de pesos al año congestión vial en 44 zonas metropolitanas de México
    El monto que representa el tráfico por año supera en 22% el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). CUARTOSCURO

Cada persona que se traslada pierde, en promedio, 111 horas al año por la congestión, con un costo de 5 mil 645 pesos

La congestión vial suma un costo de 203 mil 316 millones de pesos al año en 44 zonas metropolitanas del País, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Dats’Why presentado este martes.

El monto, señala, supera en 22 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuesto para 2027.

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Las áreas metropolitanas con mayores costos derivados de la congestión vial son la Ciudad de México, con 81 mil 747 millones de pesos, Monterrey, con 18 mil 986 millones, y Guadalajara, con 17 mil 507 millones

El costo promedio por persona, indica el estudio, asciende a 5 mil 645 pesos al año.

La cifra se incrementa a 10 mil 721 pesos en la Ciudad de México, a 9,974 en Puerto Vallarta, a 8 mil 727 en Guadalajara y a 8 mil 421 en Monterrey.

En tiempo, la congestión vial les representa en promedio 111 horas pérdidas al año a los habitantes de las 44 zonas metropolitanas.

En la Ciudad de México la pérdida se eleva a 211 horas, en Oaxaca a 175, en Puerto Vallarta a 171 y en Pachuca a 164.

El estudio Costo del Tráfico advierte que los usuarios del transporte público pierden más tiempo y dinero debido a la congestión vehicular.

Aunque representa el 40 por ciento de las personas que se trasladan, apunta, sus usuarios asumen el 55.4 por ciento del costo total.

El Imco remarca la necesidad de impulsar políticas públicas que reduzcan la congestión vial y mejoren la eficiencia de los traslados.

Propone implementar programas piloto de cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación, acompañados de políticas de estacionamiento que reflejen el valor y la escasez del espacio vial

Llama a incentivar el uso del transporte público, impulsar su modernización tecnológica y energetica, con tarifas técnicas que cubran los costos de operación, mantenimiento y renovación de flota y subsidios en rutas con mayor demanda.

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