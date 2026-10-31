Avanza en Senado reforma para prohibir cirugías estéticas en menores

El presidente de la comisión, José Manuel Cruz Castellanos destacó que el proyecto de decreto, que modifica los artículos 272 Bis y 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, integra ocho propuestas presentadas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

La Comisión de Salud del Senado aprobó un dictamen para prohibir los procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos o cosméticos en menores de 18 años, excepto aquellos que sean indispensables para la reconstrucción y el restablecimiento de la salud y el desarrollo integral de las personas.

En el documento se precisa que la realización de cirugía plástica estética en menores de 18 años sólo se podrá llevar a cabo mediante prescripción médica certificada y evaluaciones interdisciplinarias para cada caso concreto.

Además, se establece que las intervenciones reconstructivas destinadas a reparar o restaurar partes del cuerpo de las personas menores de edad, a causa de enfermedades congénitas, traumatismos o accidentes, así como aquellas indispensables para restituir la forma y función de la zona afectada, se realizarán conforme a las normas y los protocolos vigentes en la materia.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez recordó el caso de una joven de 14 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de Durango. Ante este hecho, subrayó que la iniciativa busca proteger la integridad y la salud de las personas menores de edad.

Acotó que, con estos cambios, si un médico cirujano reconstructivo atiende a un recién nacido con labio leporino o paladar hendido inmediatamente lo podría pasar a cirugía y lo mismo ocurrirá con menores con quemaduras de la piel, espina bífida u otros diagnósticos.

México ocupa el tercer lugar mundial en intervenciones estéticas

En el dictamen se menciona que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, México es el tercer lugar a nivel mundial en realización de intervenciones estéticas, sólo después de Estados Unidos y Brasil; y en promedio, cada año se realizan en nuestro país un millón 36 mil 618 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.

Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, consideró que las restricciones de esos procedimientos quirúrgicos, con fines estrictamente estéticos, en menores, ayudarán a priorizar la salud de las niñas, niños y adolescentes; además, consideró que se deben homologar las sanciones que están establecidas en las diferentes entidades al respecto.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, calificó de “escandaloso” el dato de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), según el cual más de la mitad de las intervenciones estéticas son realizadas por personas sin la especialidad médica correspondiente. Asimismo, se pronunció por sancionar a quienes practiquen este tipo de cirugías sin contar con la preparación requerida.