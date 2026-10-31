Instituto Electoral de Zacatecas reconoce prácticas monopólicas en adjudicaciones y las justifica: ‘han sido toleradas por décadas’

ZACATECAS.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores, pero justifica que no tiene opción al señalar que en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas. A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas, que acaparan las licitaciones públicas”.

Esta postura se emite luego de las publicaciones relacionadas a una presunta red de corrupción en al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales, entre los que figura Zacatecas, cuyas empresas están vinculadas al conglomerado de los hermanos Hernández Casillas y a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. DENUNCIAS DEBEN SER ATENDIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES: IEEZ Al respecto, el comunicado del IEEZ refiere que: “El periodismo de investigación y los diarios nacionales han puesto en la palestra nacional la existencia de oligopolios de empresas que acaparan y controlan el mercado de la producción de documentación y material electoral. Situación que viene presentándose desde hace más de dos décadas”, sostuvo la autoridad electoral para justificar la entrega de contratos al conglomerado señalado. Además, este órgano electoral también refiere que las denuncias por estas prácticas monopólicas “deben ser atendidas por las autoridades competentes” y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad.

Sin embargo, para marcar distancia con gestiones anteriores, Juan Manuel Frausto Ruedas, presidente del Consejo General del IEEZ argumentó que desde su llegada al cargo, en enero de 2022, las compras para del proceso electoral ordinario 2023-2024 y el de la Elección del Poder Judicial se han realizado mediante licitaciones públicas nacionales conducidas con “plena libertad, autonomía y transparencia” por el Comité de Adquisiciones del instituto. En su defensa, también menciona que el IEEZ remarcó que en las sesiones donde se recibieron y abrieron las ofertas técnicas y económicas de las empresas participantes “siempre estuvo presente el Órgano Interno de Control” y que existen registros en videograbación que pueden ser consultados por cualquier ciudadano que los solicite. Asimismo, la presidencia del órgano electoral zacatecano sostuvo que toda la documentación contractual, actas y convocatorias publicadas en medios locales y nacionales están disponibles en la página de internet institucional, asegurando que el actuar del organismo se ha apegado a criterios de economía, eficacia e imparcialidad a la espera de las revisiones de la ASF.

De igual manera, el presidente consejero del IEEZ afirmó que las cuentas públicas 2024 ya fueron auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sin requerimientos hasta el momento, por lo que dijeron estar abiertos a las investigaciones anunciadas por el órgano fiscalizador federal para revisar las adjudicaciones.