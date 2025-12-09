Avanza imposición de nuevos aranceles a importaciones de China y Asia

CDMX.- Los integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados avalaron por 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para imponer un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Los votos en abstención fueron emitidos por los legisladores del PT, PRI y PAN, y el sufragio en contra fue de la representante de MC. Sin embargo, se prevé que hoy el dictamen sea discutido y, en su caso, aprobado por la mayoría en el pleno, en sesión ordinaria.

TE PUEDE INTERESAR: Pide IP un T-MEC libre de aranceles

El alza de las cuotas arancelarias va de 10% hasta 50% en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

En total, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de los países mencionados, pero cabe destacar que de ese total 316 actualmente no están sujetos al pago de aranceles de importación, por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto. Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Con el alza de aranceles el gobierno podría aumentar en 51 mil 910 millones de dólares la recaudación en importaciones, según un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, solicitado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

“Conforme a los datos obtenidos del CEFP, esta Comisión Dictaminadora retoma la aseveración de que puede tenerse un efecto relevante en la estructura del comercio exterior nacional, al contemplar un incremento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, lo que representa 8.3% del total importado en 2024”, refiere el dictamen.