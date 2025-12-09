Avanza imposición de nuevos aranceles a importaciones de China y Asia

México
/ 9 diciembre 2025
    Avanza imposición de nuevos aranceles a importaciones de China y Asia
    México pretende gravar con un arancel de hasta 50 por ciento a importaciones de China y otros países asiáticos. Foto: Especial

En comisiones, Diputados aprueban modificaciones para cuotas arancelarias de hasta 50%; hoy se discutiría en el Pleno

CDMX.- Los integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados avalaron por 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para imponer un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Los votos en abstención fueron emitidos por los legisladores del PT, PRI y PAN, y el sufragio en contra fue de la representante de MC. Sin embargo, se prevé que hoy el dictamen sea discutido y, en su caso, aprobado por la mayoría en el pleno, en sesión ordinaria.

TE PUEDE INTERESAR: Pide IP un T-MEC libre de aranceles

El alza de las cuotas arancelarias va de 10% hasta 50% en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

En total, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de los países mencionados, pero cabe destacar que de ese total 316 actualmente no están sujetos al pago de aranceles de importación, por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto. Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Con el alza de aranceles el gobierno podría aumentar en 51 mil 910 millones de dólares la recaudación en importaciones, según un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, solicitado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

“Conforme a los datos obtenidos del CEFP, esta Comisión Dictaminadora retoma la aseveración de que puede tenerse un efecto relevante en la estructura del comercio exterior nacional, al contemplar un incremento de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, lo que representa 8.3% del total importado en 2024”, refiere el dictamen.

El CEFP consideró que la iniciativa beneficiará principalmente a industrias productoras de insumos estratégicos, como la textil (hilados, tejidos y cuero), la fabricación de seda, la manufactura de juguetes y la fabricación de muebles.

“La reducción en la importación de insumos extranjeros favorecería no sólo la consolidación de estas cadenas productivas, sino también la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales, impulsando un efecto multiplicador en la economía”, refirió.

Por ejemplo, se avaló un arancel de 25% a champús, vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, aguas de tocador, trimotos que no presenten una dirección tipo automóvil, prendas y accesorios de vestir y a cajas de papel o cartón corrugado, entre otros artículos.

TE PUEDE INTERESAR: China, firme ante la amenaza de aranceles del 100% de Estados Unidos

A los hornos de microondas, juguetes (como muñecas, trenes eléctricos y rompecabezas de cartón) y ventiladores de uso doméstico se les impone un arancel de 30%.

También se contempla un arancel de 35% a loncheras, cantimploras, abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, calzado con puntera metálica de protección y pañales, y de 50% a tubos de acero.

El dictamen contiene 141 modificaciones a los aranceles de autopartes, 13 para autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en el sector siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en marroquinería, 47 en papel y cartón, ocho en motocicletas, 21 en aluminio, uno en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones, perfume y cosméticos.

Según la propuesta de la Presidenta, el alza de aranceles a productos provenientes de países que no tienen un tratado comercial con México tiene el objetivo de “fortalecer la industria nacional, al proteger y aumentar el contenido regional de los sectores estratégicos, tal como se plantea en el Plan México, promoviendo la sustitución de importaciones y salvaguardando a los sectores productivos nacionales frente a los retos del comercio internacional.

“Esta Comisión Dictaminadora coincide en que la regulación arancelaria constituye una herramienta clave para el Ejecutivo federal, no sólo para proteger y fortalecer la industria nacional, sino también para garantizar la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país”, se lee en el dictamen aprobado por diputados de Morena y PVEM.

En la discusión del proyecto, en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, los diputados de oposición señalaron que las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación son insuficientes.

TE PUEDE INTERESAR: Pegan a las exportaciones alza de aranceles a China

La diputada Gloria Núñez Sánchez (MC) afirmó que el incremento de aranceles debería contemplar también una política integral, y enumeró lo que debería contener.

Además de los cambios expuestos en las tarifas generales de importación se requiere una política integral (...), en la que se contemplen estímulos destinados a fortalecer el mercado interno y la industria, que se garantice el cabal cumplimiento de las normas técnicas en materia de seguridad, emisiones y protección del consumidor, y prevalezca el combate efectivo a la práctica o prácticas comerciales desleales, entre otras. Debemos tener presente que el incremento de los aranceles por sí solo no va a lograr el cumplimiento de los objetivos planteados”.

Temas


Guerra Comercial
A20
Comercio Internacional

Localizaciones


México

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU