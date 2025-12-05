$!Pide IP un T-MEC libre de aranceles

Una extensión exitosa del T-MEC deberá garantizar el acceso libre de arancel para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen establecidas en el acuerdo, consideró Sergio Gómez Lora, representante del Consejo Coordinador Empresarial en Estados Unidos.

“La expedita extensión del T-MEC en 2026 enviaría una señal inequívoca al resto del mundo de que América del Norte está unida, fortalecida y preparada para competir con otras regiones”, expresó durante la audiencia en Washington Gómez Lora.

El empresario participó en las audiencias públicas convocadas por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la operación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al participar, el CCE destacó ante autoridades estadounidenses que México es el principal destino de las exportaciones de EU.

De enero a agosto de 2025, México importó bienes con un valor de 226 miles de millones de dólares (16 por ciento del total de las exportaciones estadounidenses), detalló.

Además, el país es el primer mercado para las exportaciones de 24 industrias estadounidenses, tales como carne y ganado, lácteos, granos, azúcar, petróleo, químicos, plástico, textiles, autopartes, entre otras.