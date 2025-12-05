Pide IP un T-MEC libre de aranceles
México es el primer mercado para las exportaciones de 24 industrias estadounidenses, tales como carne y ganado, lácteos, granos, azúcar, petróleo, químicos, plástico, textiles, autopartes, entre otras
Una extensión exitosa del T-MEC deberá garantizar el acceso libre de arancel para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen establecidas en el acuerdo, consideró Sergio Gómez Lora, representante del Consejo Coordinador Empresarial en Estados Unidos.
“La expedita extensión del T-MEC en 2026 enviaría una señal inequívoca al resto del mundo de que América del Norte está unida, fortalecida y preparada para competir con otras regiones”, expresó durante la audiencia en Washington Gómez Lora.
El empresario participó en las audiencias públicas convocadas por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la operación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Al participar, el CCE destacó ante autoridades estadounidenses que México es el principal destino de las exportaciones de EU.
De enero a agosto de 2025, México importó bienes con un valor de 226 miles de millones de dólares (16 por ciento del total de las exportaciones estadounidenses), detalló.
Además, el país es el primer mercado para las exportaciones de 24 industrias estadounidenses, tales como carne y ganado, lácteos, granos, azúcar, petróleo, químicos, plástico, textiles, autopartes, entre otras.
La audiencia se celebra en seguimiento a la presentación de comentarios, tendrá una duración de tres días y contará con más de 100 testimonios de asociaciones empresariales, congresistas, sindicatos, centros de pensamiento y asociaciones civiles, en su mayoría estadounidenses.
Además del CCE, ayer presentaron testimonio las más importantes asociaciones empresariales estadounidenses como el Business Roundtable, la US Chamber of Commerce y la National Association of Manufacturers, entre otras.
El Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable de EU, y el Business Council of Canada, advirtieron que es necesario extender y fortalecer el T-MEC.
En una declaración conjunta, afirmaron que, durante décadas, el comercio y la integración de cadenas de suministro en América del Norte han generado beneficios económicos significativos para México, EU y Canadá.
“De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC”, advirtieron.
Este pronunciamiento se hizo público después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de que el TMEC expire o que se realice otro acuerdo.
Acuerdo sigue.
- Ebrard
En Cuernavaca, Morelos, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, aseguró que pese a los comentarios del Presidente Donald Trump respecto a terminar con el T-MEC, oficialmente no hay señales de que el acuerdo comercial concluya.
“En términos del proceso de revisión del Tratado, hasta este momento no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”.
“Me parece que el escenario que vamos a tener (es que) estamos en la ruta”, comentó.