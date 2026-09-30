Avanza ‘Rachel’ como huracán categoría 1; activa Semar medidas preventivas

De acuerdo con el reporte de Marina, “Rachel” se localizaba aproximadamente a 375 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y 403 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

El huracán “Rachel” alcanzó la categoría 1 frente a costas del Pacífico mexicano y provocaba lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, mientras la Secretaría de Marina (Semar) activó acciones preventivas.

La dependencia reportó cielo de nublado a cerrado, lluvias, tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las inmediaciones del huracán.

Ante el avance del sistema, la Décima Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, sostuvo una reunión con autoridades de los tres órdenes de Gobierno y organismos encargados de atender emergencias.

El encuentro tuvo como objetivo reforzar las medidas preventivas y establecer mecanismos de respuesta ante posibles afectaciones del ciclón.

Marina llamó a la población a mantenerse pendiente de los avisos oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil e identificar los refugios temporales disponibles.

Desde ayer, la autoridad marítima ordenó el cierre total a la navegación de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero.

También restringió la navegación de embarcaciones menores en Acapulco y Puerto Marqués, Guerrero; Manzanillo, Colima; y Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca.

ATIENDEN DAÑOS DE ‘POLO’

En paralelo, la Armada intensificó las operaciones de auxilio por los daños ocasionados por “Polo”.

La Segunda Región Naval desplegó 115 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias y de Infantería de Marina en Guaymas, Empalme, Huatabampo, Hermosillo, en Bahía Kino, Yavaros y Navojoa, Sonora.

Los marinos habían evacuado a 97 personas de zonas afectadas por inundaciones, despejado tres vías de comunicación y retirado unos 10 metros cúbicos de basura y escombros.

Para las labores fueron movilizados dos vehículos Unimog, seis vehículos comando, 27 camionetas pick up, seis unidades de redilas, tres ambulancias, seis camiones de volteo, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua.

En Baja California Sur, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” zarpó de Mazatlán rumbo a La Paz con 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada.

El Buque Multipropósito “Zapoteco” fue cargado con otras mil 400 despensas y 11 mil 88 litros de agua para trasladarlas a la entidad.

Así, la Armada movilizó por vía marítima 2 mil despensas y 16 mil litros de agua para la población afectada.

En Loreto y Mulegé, personal naval entregó otras 125 despensas, y realizó la evacuación médica aérea de una menor que sufrió un traumatismo craneoencefálico leve.