Avanzan construcciones en zona prohibida de La Huasteca; no tienen autorización de la Semarnat

México
/ 15 noviembre 2025
    Avanzan construcciones en zona prohibida de La Huasteca; no tienen autorización de la Semarnat
    Además, esa construcción luce un conjunto de habitaciones en un doble nivel, así como una palapa y piso exterior de concreto. FOTO: REFORMA

Senderistas alertaron de las obras, que ya muestran avances respecto a cuando fueron sancionadas

Suspendidas en marzo y diciembre del 2024 por el Estado por estar prohibidas en esa zona, dos construcciones avanzan en lo alto del Ejido El Potrero, en La Huasteca, pese a no tener autorización de la Semarnat.

Senderistas alertaron de las obras, que ya muestran avances respecto a cuando fueron sancionadas, especialmente una que cuenta con alberca.

Además, esa construcción luce un conjunto de habitaciones en un doble nivel, así como una palapa y piso exterior de concreto.

En base a las coordenadas de la obra, la Semarnat respondió a EL NORTE que no tienen ningún documento ingresado ni expedido relacionado con el lugar.

A la otra obra se le avanzó en un segundo cuarto o edificación, aunque tiene mucho menos progreso que la primera.

”Es una obra la que particularmente estarÌa teniendo actividad, que es la de la alberca”, indicó una fuente allegada al caso.

”No tienen permiso para construir, nunca lo han tenido”, agregó, lo que luego confirmó la Semarnat.

Las propiedades sólo pueden ser vistas desde alguna cumbre de La Huasteca o mediante vuelos con dron.

Además de las sanciones en marzo y diciembre del 2024, en ese predio la Profepa suspendió, en octubre del 2020, un desmonte para trazar caminos, los cuales permanecen y conducen a las construcciones señaladas.

En ese entonces, ejidatarios aseguraron que esa ·rea es una reserva de crecimiento del Ejido El Potrero y que serÌa usada para ellos mismos y familiares.

También dijeron que consta de 60 terrenos o solares de mil metros cuadrados cada uno, pero las autoridades indicaron que tanto el desmonte como las construcciones están prohibidas por tratarse de una área natural protegida.

Luego de décadas de descontrol, el pasado 4 de enero entró en vigor el Plan de Manejo que prohíbe la urbanización y define las reglas para el Parque Nacional Cumbres, incluido el Parque La Huasteca.

Durante operativos el año pasado en La Huasteca, la SecretarÌa de Medio Ambiente estatal frenó una obra eléctrica que aparentemente sería para extender cableado hacia la zona con las obras del Ejido El Potrero.

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

