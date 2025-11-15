Se infiltra crimen organizado en casinos autorizados por Segob

Dos permisionarias de casinos autorizadas desde hace décadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron acusadas por el Gobierno de Estados Unidos por facilitar el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, al que describió como “su verdadero controlador”.

FinCEN, la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, señaló el pasado jueves a diez casinos mexicanos por lavar dinero del narco.

Seis casinos son de Espectáculos Deportivos de Occidente (Edosa), permisionaria que opera cinco de ellos directamente, mientras que tres funcionan bajo el permiso de Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua (CECH), pero los opera Entretenimiento Palermo, propiedad de la familia Hysa, de origen albanés que fue designada como organización criminal trasnacional por la OFAC, otra entidad del Tesoro estadounidense.

Los casinos que Edosa opera directamente son los Midas en Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán y Playas de Rosarito.

El casino Skampa, en Villahermosa, también usa el permiso de Edosa, pero lo opera la firma M Paddi, que está a cargo de otros siete establecimientos no mencionados por FinCEN.

Con el permiso de CECH, en tanto, Entretenimiento Palermo, creada en 2009, opera los casinos Skampa en Ensenada, Emine en Nogales y Palermo en San Luis Río Colorado.

El décimo casino señalado por FinCEN, Mirage en Culiacán, no aparece en las listas de estas permisionarias, publicada por Segob a mediados de 2025.

“Estos casinos enviaron pagos ilícitos a dirigentes del Cártel de Sinaloa, y sus directivos recibieron instrucciones detalladas del cártel para evitar ser detectados por los sistemas anti lavado de las instituciones financieras”, afirmó FinCEN.

Presumiblemente, estos son los casinos a los que se refirieron la Segob y la Secretaría de Hacienda este martes, cuando anunciaron la suspensión y bloqueo de cuentas de trece de ellos, entre los que también se encuentra Ganador Azteca, filial de TV Azteca que solo opera mediante los sitios Bet356 y Betano.

EDOSA, FINANZAS BAJO SOSPECHA

Edosa tiene permiso por 40 años vigente hasta 2034, para operar hasta 34 casinos, once sitios de apuestas en línea y un frontón.

A mediados de 2025, tenÌa 23 salas en funcionamiento, la mayorÌa manejada por empresas operadoras, con nombres comerciales como Astoria, Baccarat, Premier, Imperial y Playwin, y no fueron señalados por FinCEN.

Edosa, cuyo permiso data de 1994, también maneja directamente los sitios de apuestas 1win.mx y spinbet.mx.

Augusto César Wahnnatah Cortés, un abogado de Guadalajara, aparece desde 2024 como ˙nico apoderado de Edosa.

El Director General, según estados financieros del tercer trimestre de 2025, es Marcos Maceira Cortaberri.

Para sus estados financieros auditados de 2024, Edosa presentó un documento de seis cuartillas firmado por Martín Osuna Salazar, un contador de Culiacán, en el que se afirma que la empresa tuvo ingresos totales de 62.8 millones de pesos y ganancia neta de 2.1 millones de pesos, una cantidad ínfima incluso si solo incluye las salas y sitios operados directamente por Edosa.

En 2024, Edosa fue una de varias permisionarias que ganaron amparos contra las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, decretadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2023.

Esos amparos permiten a las empresas operar casinos con juegos de naipes, ruleta y dados, además de exentarlas de la prohibición de instalar nuevas máquinas tragamonedas.

CECH OMITE A PALERMO

Por su parte, el permiso de CECH, vigente desde 2005 y hasta 2030, ampara 60 casinos, de los que 21 están abiertos, además de los sitios de apuestas kingsbet.com.mx y foliatticasino.com.mx.

La empresa reportó, en su informe anual de 2024, que en octubre de 2021 se convirtió en operadora de los tres casinos de Entretenimiento Palermo, pero no sin mencionar a esta última.

El Director General de CECH es Juan Estaban Hernández Robles, quien es apoderado con Carlos Portilla Robertson y Enrique Aguilar Hernández.

En su informe anual de 2024, CECH reportó ingresos totales de 230 millones de pesos, con ganancia neta de 1.4 millones, sin desglosar los montos provenientes de los casinos de Palermo u otras operadoras.