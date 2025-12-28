Baja la cantidad de migrantes ahogados en el Río Bravo

México
/ 28 diciembre 2025
    Baja la cantidad de migrantes ahogados en el Río Bravo
    A pesar de ser uno de los principales puntos de cruce de indocumentados hacia EU, la frontera de Nuevo Laredo registró una disminución de personas ahogadas en el Río Bravo este año. FOTO: REFORMA

Se han rescatado un aproximado de 128 migrantes tras sus intensos de cruzar a Estados Unidos por el estado de Tamaulipas

A pesar de ser uno de los principales puntos de cruce de indocumentados hacia Estados Unidos, la frontera de Nuevo Laredo registró una disminución de personas ahogadas en el Río Bravo este 2025. De acuerdo con Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, en el año solo hubo cuatro cuerpos rescatados del Río Bravo, mientras que el año pasado cerró con once casos y en otros años había sido mucho mayor la cantidad de decesos.

Fue un año relativamente tranquilo, cerramos con alrededor de cuatro cuerpos rescatados en el Río Bravo, una cifra mucho menor en comparación con otros años’, dijo.

Sostuvo que la baja considerable de rescate de cuerpos obedece a la toma de acciones preventivas, de vigilancia y labor de concientización permanente de la dirección a su cargo, pero reconoció que la causa también es una mayor vigilancia de personal de CBP y Patrulla Fronteriza, que disuade intentos de cruce ilegal.

Esto se debe al trabajo constante de vigilancia y disuasión en las riberas del río, así como a una mayor conciencia de las personas sobre el riesgo que implica intentar cruzarlo’, planteó.

Manifestó que también es relevante la actuación de autoridades estadounidenses, quienes alertan sobre posibles intentos de cruce desde el lado mexicano, permitiendo actuar de manera oportuna para disuadir a las personas. El director de Protección Civil y Bomberos reiteró su llamado a la ciudadanía a no intentar cruzar el Río Bravo para reducir tragedias y fortalecer la cultura de la prevención en la ciudad.

REPORTA INM 128 RESCATES

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta el rescate de 128 personas por parte de los Grupos Beta entre enero y noviembre de este año.

La cifra, explica en su Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, incluye a personas que fueron retirados de una situación o estado de riesgo.

El rescate, apunta, que pudo llevarse a cabo en cualquier escenario: río, desierto, vías de tren, túneles o áreas urbanas.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a 5 ligados con caso Waldo’s en Hermosillo

Del total de rescates, 45 correspondieron al Grupo Beta de Ciudad Juárez, 33 al de Puerto Palomas, Chihuahua, 19 al de Ciudad Acuña, Coahuila, y 17 al de Ixtepec, Oaxaca.

En 2024, los Grupos Beta realizaron 613 rescates.

Temas


Cruce Fronterizo
Migración
Migrantes

Localizaciones


Nuevo Laredo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro