Baja la cantidad de migrantes ahogados en el Río Bravo

A pesar de ser uno de los principales puntos de cruce de indocumentados hacia Estados Unidos, la frontera de Nuevo Laredo registró una disminución de personas ahogadas en el Río Bravo este 2025. De acuerdo con Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, en el año solo hubo cuatro cuerpos rescatados del Río Bravo, mientras que el año pasado cerró con once casos y en otros años había sido mucho mayor la cantidad de decesos.

‘Fue un año relativamente tranquilo, cerramos con alrededor de cuatro cuerpos rescatados en el Río Bravo, una cifra mucho menor en comparación con otros años’, dijo.

Sostuvo que la baja considerable de rescate de cuerpos obedece a la toma de acciones preventivas, de vigilancia y labor de concientización permanente de la dirección a su cargo, pero reconoció que la causa también es una mayor vigilancia de personal de CBP y Patrulla Fronteriza, que disuade intentos de cruce ilegal.

‘Esto se debe al trabajo constante de vigilancia y disuasión en las riberas del río, así como a una mayor conciencia de las personas sobre el riesgo que implica intentar cruzarlo’, planteó.

Manifestó que también es relevante la actuación de autoridades estadounidenses, quienes alertan sobre posibles intentos de cruce desde el lado mexicano, permitiendo actuar de manera oportuna para disuadir a las personas. El director de Protección Civil y Bomberos reiteró su llamado a la ciudadanía a no intentar cruzar el Río Bravo para reducir tragedias y fortalecer la cultura de la prevención en la ciudad.

REPORTA INM 128 RESCATES

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta el rescate de 128 personas por parte de los Grupos Beta entre enero y noviembre de este año.

La cifra, explica en su Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, incluye a personas que fueron retirados de una situación o estado de riesgo.

El rescate, apunta, que pudo llevarse a cabo en cualquier escenario: río, desierto, vías de tren, túneles o áreas urbanas.

Del total de rescates, 45 correspondieron al Grupo Beta de Ciudad Juárez, 33 al de Puerto Palomas, Chihuahua, 19 al de Ciudad Acuña, Coahuila, y 17 al de Ixtepec, Oaxaca.

En 2024, los Grupos Beta realizaron 613 rescates.