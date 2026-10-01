Bajo protección de alto impacto 9 periodistas en Veracruz por violencia y amenazas

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Suman 3 homicidios de comunicadores en Veracruz en 2026; la CEAPP activa escoltas de seguridad tras intimidaciones en el estado.

Al menos nueve periodistas en Veracruz cuentan con medidas de protección de alto impacto debido a las amenazas e intimidaciones que sufren por su profesión. Así lo dio a conocer Luis Orencio Ramírez Baqueiro, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

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El esquema de seguridad máxima incluye la asignación de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para resguardar la vida de los comunicadores en las zonas de mayor peligro.

TRES HOMICIDIOS DE PERIODISTAS EN LO QUE VA DE 2026

Veracruz se mantiene entre las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Durante el año 2026 se han registrado tres homicidios de comunicadores en la entidad: dos de ellos ocurrieron en municipios de la zona norte y uno más en la región sur.

A pesar de estas cifras, el titular de la CEAPP aclaró que la mayoría de los casos que atiende el organismo no presentan un riesgo inminente. Sin embargo, enfatizó que cada reporte se evalúa de manera individual para evitar agresiones.

GRUPOS CRIMINALES LA PRINICIPAL AMENAZA

Los grupos criminales son la principal amenaza para los reporteros en municipios como Poza Rica, advirtió el titular del organismo autónomo. Esta violencia afecta con mayor gravedad a quienes cubren la sección policiaca o “nota roja”.

Las células delictivas buscan frenar la cobertura informativa para evitar que se difundan los acontecimientos violentos de la región, lo que deja a los reporteros locales en una situación de alta vulnerabilidad.

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CEAPP INTERVIENE ANTE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD EN ACAYUCAN

Periodistas de Acayucan denunciaron intimidaciones por parte de autoridades locales para impedir que documenten hechos de interés público en el sur del estado.

Ante esta situación, la CEAPP actúa como un puente de comunicación para resolver los conflictos. La función principal del organismo es frenar los abusos de poder y garantizar el trabajo periodístico sin represalias.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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