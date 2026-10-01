Bajo protección de alto impacto 9 periodistas en Veracruz por violencia y amenazas

Al menos nueve periodistas en Veracruz cuentan con medidas de protección de alto impacto debido a las amenazas e intimidaciones que sufren por su profesión. Así lo dio a conocer Luis Orencio Ramírez Baqueiro, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

El esquema de seguridad máxima incluye la asignación de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para resguardar la vida de los comunicadores en las zonas de mayor peligro.

TRES HOMICIDIOS DE PERIODISTAS EN LO QUE VA DE 2026

Veracruz se mantiene entre las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Durante el año 2026 se han registrado tres homicidios de comunicadores en la entidad: dos de ellos ocurrieron en municipios de la zona norte y uno más en la región sur.

A pesar de estas cifras, el titular de la CEAPP aclaró que la mayoría de los casos que atiende el organismo no presentan un riesgo inminente. Sin embargo, enfatizó que cada reporte se evalúa de manera individual para evitar agresiones.

GRUPOS CRIMINALES LA PRINICIPAL AMENAZA

Los grupos criminales son la principal amenaza para los reporteros en municipios como Poza Rica, advirtió el titular del organismo autónomo. Esta violencia afecta con mayor gravedad a quienes cubren la sección policiaca o “nota roja”.

Las células delictivas buscan frenar la cobertura informativa para evitar que se difundan los acontecimientos violentos de la región, lo que deja a los reporteros locales en una situación de alta vulnerabilidad.