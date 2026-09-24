Balacera en Culiacán: Atacan a balazos una casa en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa
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Elementos de seguridad localizan casquillos de arma de grueso calibre; despliegan operativo en la zona.
Un ataque a balazos contra una vivienda movilizó a los elementos federales de seguridad en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán, Sinaloa. El grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble antes de darse a la fuga.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron al lugar tras recibir el reporte de auxilio. En la vía pública, justo frente a la casa afectada, los agentes aseguraron cerca de 100 casquillos percutidos de arma larga.
CUATRO PERSONAS DETENIDAS
Cuatro personas resultaron detenidas al interior del domicilio durante la intervención policial. Las autoridades ingresaron a la propiedad poco después del tiroteo para asegurar el área y realizar las primeras revisiones.
Armas de alto poder y sustancias ilícitas fueron decomisadas dentro del inmueble. Los agentes de seguridad aseguraron el equipo táctico, las municiones y la droga localizada para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
NO HAY VÍCTIMAS
Ninguna persona resultó herida ni fallecida a causa de las ráfagas de disparo. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la intensidad del ataque, no se registraron víctimas en el sitio.
El sector ya había registrado un antecedente violento apenas una semana antes. Un negocio de compra y venta de fierro viejo, ubicado exactamente frente a esta vivienda, también fue objetivo de un ataque armado reciente.
La zona permanece bajo resguardo de las fuerzas federales y estatales para coordinar las investigaciones. Peritos de la Fiscalía General del Estado continúan con la recolección de evidencias para dar con los responsables.