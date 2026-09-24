Balacera en Culiacán: Atacan a balazos una casa en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, Sinaloa

Un ataque a balazos contra una vivienda movilizó a los elementos federales de seguridad en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Culiacán , Sinaloa. El grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble antes de darse a la fuga.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron al lugar tras recibir el reporte de auxilio. En la vía pública, justo frente a la casa afectada, los agentes aseguraron cerca de 100 casquillos percutidos de arma larga.

CUATRO PERSONAS DETENIDAS

Cuatro personas resultaron detenidas al interior del domicilio durante la intervención policial. Las autoridades ingresaron a la propiedad poco después del tiroteo para asegurar el área y realizar las primeras revisiones.

Armas de alto poder y sustancias ilícitas fueron decomisadas dentro del inmueble. Los agentes de seguridad aseguraron el equipo táctico, las municiones y la droga localizada para ponerlos a disposición del Ministerio Público.