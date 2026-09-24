Cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas de EU

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    Cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas de EU
    Armamento asegurado contra grupos criminales. CUARTOSCURO

Grupos como el Cártel de Sinaloa, CJNG y Los Viagras fueron catalogados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos bajo la administración del presidente y secretario, Marco Rubio, oficializó el día de hoy 24 de septiembre la clasificación de 21 cárteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas.

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A través de su red oficial X, el Departamento de Estado de E.U anunció la clasificación de 21 cárteles del hemisferio occidental. Esta medida busca reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos así como combatir de manera directa al narcoterrorismo regional.

DESTACAN CÁRTELES MEXICANOS

Entre las 21 agrupaciones señaladas destacan las principales organizaciones criminales mexicanas:

Cártel de Sinaloa
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Cártel del Golfo
Cárteles Unidos
Cártel del Noreste
Cártel de Juárez (La Línea)
La Nueva Familia Michoacana (Los Viagras)

OTRAS ORGANIZACIONES DEL HEMISFERIO

En la lista compartida con el resto de países de América, también se contemplan a grupos y pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, Senderos Luminosos y bandas de Brasil y Ecuador como la PCC, Comando Vermelho, Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones.

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COBERTURA E IMPLICACIONES VITALES

Al ser clasificados oficialmente bajo la etiqueta de grupos terroristas, el Departamento del Tesoro de E.U bloquea automáticamente todos sus activos y cuentas bancarias bajo jurisdicción estadounidense. Además, se persigue a cualquier individuo o entidad que de apoyo material, logístico o financiero a estos grupos.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA

Los medios nacionales han destacado la postura del gobierno de México y Claudia Sheinbaum, que apela a mantener únicamente una colaboración bajo los principios de responsabilidad compartida, no subordinación. Se rechaza cualquier intento de intervención militar en territorio nacional.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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