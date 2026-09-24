Cárteles mexicanos en la lista de grupos terroristas de EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos bajo la administración del presidente y secretario, Marco Rubio, oficializó el día de hoy 24 de septiembre la clasificación de 21 cárteles y pandillas de Latinoamérica como organizaciones terroristas.

A través de su red oficial X, el Departamento de Estado de E.U anunció la clasificación de 21 cárteles del hemisferio occidental. Esta medida busca reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos así como combatir de manera directa al narcoterrorismo regional.

DESTACAN CÁRTELES MEXICANOS Entre las 21 agrupaciones señaladas destacan las principales organizaciones criminales mexicanas: Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Golfo

Cárteles Unidos

Cártel del Noreste

Cártel de Juárez (La Línea)

La Nueva Familia Michoacana (Los Viagras)



OTRAS ORGANIZACIONES DEL HEMISFERIO En la lista compartida con el resto de países de América, también se contemplan a grupos y pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha, Barrio 18, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, Senderos Luminosos y bandas de Brasil y Ecuador como la PCC, Comando Vermelho, Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones.

COBERTURA E IMPLICACIONES VITALES Al ser clasificados oficialmente bajo la etiqueta de grupos terroristas, el Departamento del Tesoro de E.U bloquea automáticamente todos sus activos y cuentas bancarias bajo jurisdicción estadounidense. Además, se persigue a cualquier individuo o entidad que de apoyo material, logístico o financiero a estos grupos. TENSIÓN DIPLOMÁTICA Los medios nacionales han destacado la postura del gobierno de México y Claudia Sheinbaum, que apela a mantener únicamente una colaboración bajo los principios de responsabilidad compartida, no subordinación. Se rechaza cualquier intento de intervención militar en territorio nacional.