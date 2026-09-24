Juchitán se queda sin relevo tras captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano; su suplente no aparece

CDMX.- A 24 horas de la captura del alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano, el Ayuntamiento de Juchitán permanece sin un relevo públicamente definido, mientras elementos del Ejército y la Marina realizan recorridos de seguridad en este municipio del Istmo de Tehuantepec. El Cabildo no había informado hasta la mañana de este jueves quién asume la Presidencia Municipal y tampoco se ha difundido un acuerdo formal para cubrir la ausencia del Edil, detenido ayer por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Fuentes de Oaxaca indicaron al diario “Reforma” que la primera opción para sustituirlo es su suplente, Mariano Rosado López. Sin embargo, éste no había aparecido públicamente y su domicilio fue cateado durante el operativo desplegado por fuerzas estatales y federales, según pesquisas.

DETENCIÓN PROVOCA BLOQUEOS Y PROTESTAS La falta de una cabeza visible en el Gobierno municipal ocurrió después de que la detención de Sánchez Altamirano provocó bloqueos carreteros y protestas en distintos puntos de Juchitán. A las movilizaciones supuestamente se sumaron elementos de la propia Policía Municipal.

Uniformados locales montaron un bloqueo en la zona del Canal 33, sobre la carretera Transístmica, mientras mototaxistas y simpatizantes cerraron otros accesos y quemaron neumáticos para exigir la liberación del Presidente Municipal.

HAY DUDAS SOBRE EL MANDO EFECTIVO DE LA SEGURIDAD La participación de los policías abrió además la interrogante sobre el mando efectivo de la seguridad municipal tras la caída del alcalde. Reportes locales identificaron a David Vázquez Gualberto como director de la Policía Municipal y señalaron que los agentes que participaron en el cerco carretero se encontraban bajo su mando.

En junio de 2025, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del C2 de Juchitán durante la denominada Operación Sable, desplegada ante investigaciones relacionadas con extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso.