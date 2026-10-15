Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos
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Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves y hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos
Monterrey, Nuevo León.- Un ataque a balazos en contra de un automóvil que iba circulando en los límites de Monterrey y San Pedro dejó un saldo de dos personas fallecidas.
Los hechos fueron reportados después del mediodía de este jueves cuando la unidad se desplazaba sobre la rampa que conecta Gómez Morín con Morones Prieto.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/otra-tragedia-familiar-en-nuevo-leon-hombre-asesina-a-su-esposa-y-se-quita-la-vida-ND24144328
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas fallecidas, que al parecer son dos hombres.
La unidad es un Vento en color negro que quedó detenido junto al barandal de contención.
Los sucesos ocasionaron una intensa movilización policiaca, así como caso vehicular debido al cierre de esa vialidad.