Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos
    En los límites de Monterrey y San Pedro se registró un ataque a balazos en contra de un automóvil; dos personas perdieron la vida Redes sociales

Los hechos fueron reportados la tarde de este jueves y hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos

Monterrey, Nuevo León.- Un ataque a balazos en contra de un automóvil que iba circulando en los límites de Monterrey y San Pedro dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Los hechos fueron reportados después del mediodía de este jueves cuando la unidad se desplazaba sobre la rampa que conecta Gómez Morín con Morones Prieto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/otra-tragedia-familiar-en-nuevo-leon-hombre-asesina-a-su-esposa-y-se-quita-la-vida-ND24144328

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas fallecidas, que al parecer son dos hombres.

La unidad es un Vento en color negro que quedó detenido junto al barandal de contención.

Los sucesos ocasionaron una intensa movilización policiaca, así como caso vehicular debido al cierre de esa vialidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Balaceras
homicidios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’