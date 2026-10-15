Balacera en los límites de San Pedro y Monterrey deja dos fallecidos

Monterrey, Nuevo León.- Un ataque a balazos en contra de un automóvil que iba circulando en los límites de Monterrey y San Pedro dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Los hechos fueron reportados después del mediodía de este jueves cuando la unidad se desplazaba sobre la rampa que conecta Gómez Morín con Morones Prieto.