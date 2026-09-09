Balacera en Mazatlán: Reportan disparos cerca de escuela

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    Balacera en Mazatlán: Reportan disparos cerca de escuela
    Alumnos de secundaria resguardándose de un ataque armado en las inmediaciones del plantel, Mazatlán, Sinaloa. X

Sujetos en motocicleta desataron un enfrentamiento en Mazatlán; la SSP Sinaloa informa que la situación está bajo control.

Una balacera se registró la mañana de este miércoles 9 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa. Varias personas a bordo de motocicletas se persiguieron a disparos en las calles de la colonia Urías. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un plantel educativo, lo que provocó alarma entre los vecinos y testigos de la zona.

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La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP Sinaloa) desplegó un operativo con elementos del Grupo Interinstitucional para atender la emergencia de esta mañana cerca de un plantel educativo. Tras revisar la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-implementa-la-operacion-sable-en-mazatlan-FL23391631

Las fuerzas de seguridad informaron que la situación en el lugar quedó bajo control a los pocos minutos del reporte. Asimismo, la dependencia pidió a la ciudadanía mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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