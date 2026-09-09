$!Balacera en Mazatlán: Reportan disparos cerca de escuela

Una balacera se registró la mañana de este miércoles 9 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa. Varias personas a bordo de motocicletas se persiguieron a disparos en las calles de la colonia Urías. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un plantel educativo, lo que provocó alarma entre los vecinos y testigos de la zona.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP Sinaloa) desplegó un operativo con elementos del Grupo Interinstitucional para atender la emergencia de esta mañana cerca de un plantel educativo. Tras revisar la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Las fuerzas de seguridad informaron que la situación en el lugar quedó bajo control a los pocos minutos del reporte. Asimismo, la dependencia pidió a la ciudadanía mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación.