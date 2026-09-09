Marina implementa la Operación Sable en Mazatlán

A través de recorridos diarios de vigilancia y contacto directo con la comunidad, los elementos navales buscan prevenir delitos en los puntos de mayor afluencia del municipio.

La Secretaría de Marina (SEMAR) puso en marcha la Operación Sable en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este operativo busca fortalecer la seguridad pública y generar un ambiente de tranquilidad tanto para los habitantes como para los comerciantes y turistas que visitan la región.

¿DÓNDE SE REFORZARÁ LA VIGILANCIA?

Durante el primer mes de trabajo, el personal de la Marina ha recorrido áreas estratégicas como centros comerciales, zonas hoteleras, espacios de esparcimiento y sitios de interés turístico.

Hasta el momento, los efectivos han visitado alrededor de 2 mil 900 negocios y han realizado más de 14 mil 500 entrevistas con ciudadanos y visitantes para escuchar sus inquietudes y brindar orientación.

¿CÓMO PODRÁ CONTRIBUIR LA CIUDADANÍA?

Para facilitar la participación de la población, la Cuarta Región Naval habilitó el número telefónico 6699 330 8825. A través de esta línea, las personas pueden realizar denuncias de forma totalmente anónima y confidencial.

Además, los agentes han entregado más de 2,300 folletos con un código QR. Al escanearlo, los usuarios pueden ingresar a un formulario en línea para enviar quejas, reportes o evaluar la percepción de seguridad en su entorno.