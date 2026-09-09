Marina implementa la Operación Sable en Mazatlán

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México
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    Marina implementa la Operación Sable en Mazatlán
    La Secretaría de Marina en el marco de la “Operación Sable” Mazatlán desplegó hoy más de 1 mil 700 elementos para el reforzamiento de seguridad en esta ciudad y puerto. FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina
    Marina implementa la Operación Sable en Mazatlán
    La Secretaría de Marina en el marco de la “Operación Sable” Mazatlán desplegó hoy más de 1 mil 700 elementos para el reforzamiento de seguridad en esta ciudad y puerto. FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO.COM Cortesía Secretaría de Marina

Elementos de Marina refuerzan la vigilancia en zonas estratégicas de Sinaloa para comercios, familias y turistas

La Secretaría de Marina (SEMAR) puso en marcha la Operación Sable en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este operativo busca fortalecer la seguridad pública y generar un ambiente de tranquilidad tanto para los habitantes como para los comerciantes y turistas que visitan la región.

A través de recorridos diarios de vigilancia y contacto directo con la comunidad, los elementos navales buscan prevenir delitos en los puntos de mayor afluencia del municipio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/2-anos-despues-de-fractura-en-el-cartel-de-sinaloa-bajan-perfil-narcos-mexicanos-NK23385800

¿DÓNDE SE REFORZARÁ LA VIGILANCIA?

Durante el primer mes de trabajo, el personal de la Marina ha recorrido áreas estratégicas como centros comerciales, zonas hoteleras, espacios de esparcimiento y sitios de interés turístico.

Hasta el momento, los efectivos han visitado alrededor de 2 mil 900 negocios y han realizado más de 14 mil 500 entrevistas con ciudadanos y visitantes para escuchar sus inquietudes y brindar orientación.

¿CÓMO PODRÁ CONTRIBUIR LA CIUDADANÍA?

Para facilitar la participación de la población, la Cuarta Región Naval habilitó el número telefónico 6699 330 8825. A través de esta línea, las personas pueden realizar denuncias de forma totalmente anónima y confidencial.

Además, los agentes han entregado más de 2,300 folletos con un código QR. Al escanearlo, los usuarios pueden ingresar a un formulario en línea para enviar quejas, reportes o evaluar la percepción de seguridad en su entorno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marco-rubio-advierte-que-el-narco-controla-zonas-de-mexico-CL23390174

¿POR QUÉ SE IMPLEMENTÓ LA OPERACIÓN?

La Operación Sable en Mazatlán, Sinaloa, se llevará a cabo para combatir la incidencia delictiva reciente en la ciudad. Busca garantizar condiciones de tranquilidad y seguridad para la población local, comerciantes y visitantes en las zonas más importantes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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