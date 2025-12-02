Balacera en Plaza Arkana: Periodista afirma que víctimas son familiares de Caro Quintero

El pasado 1 de diciembre se registró una balacera en la Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que dejó como resultado dos hombres sin vida y un hombre lesionado. Los eventos ocurrieron en una lavandería que está dentro del complejo comercial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) considera que el ataque fue directo. Mientras que testigos declararon que tres sujetos armados ingresaron al negocio y abrieron fuego contra los objetivos, dejando un rastro de más de 40 casquillos percutidos en la escena.

Casi 24 horas después, Carlos Jiménez, reportero especialista en nota roja, reveló las presuntas identidades de las víctimas: Emilio Quintero, de 31 años de edad, y Juan Pablo Quintero, de 21 años. El primero sería de Culiacán, Sinaloa, y el segundo de Guadalajara, Jalisco.