Balacera en Plaza Arkana: Periodista afirma que víctimas son familiares de Caro Quintero
El periodista Carlos Jiménez afirmó que las víctimas mortales de la balacera en una plaza comercial serían familiares del reconocido ‘Narco de narcos’
El pasado 1 de diciembre se registró una balacera en la Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que dejó como resultado dos hombres sin vida y un hombre lesionado. Los eventos ocurrieron en una lavandería que está dentro del complejo comercial.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) considera que el ataque fue directo. Mientras que testigos declararon que tres sujetos armados ingresaron al negocio y abrieron fuego contra los objetivos, dejando un rastro de más de 40 casquillos percutidos en la escena.
Casi 24 horas después, Carlos Jiménez, reportero especialista en nota roja, reveló las presuntas identidades de las víctimas: Emilio Quintero, de 31 años de edad, y Juan Pablo Quintero, de 21 años. El primero sería de Culiacán, Sinaloa, y el segundo de Guadalajara, Jalisco.
VÍCTIMAS SERÍAN FAMILIARES DE CARO QUINTERO
Tras la revelación de las supuestas identidades de las víctimas mortales, han surgido rumores de que podrían ser familiares del reconocido narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder y fundador del Cártel de Guadalajara conocido como ‘El Narco de Narcos’.
Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada o desmentida de forma oficial. “Posibles familiares de Caro Quintero, los asesinados en Cuautitlán”, dice la publicación de Carlos Jiménez.