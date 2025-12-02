Balacera en Plaza Arkana: Periodista afirma que víctimas son familiares de Caro Quintero

México
/ 2 diciembre 2025
    Balacera en Plaza Arkana: Periodista afirma que víctimas son familiares de Caro Quintero
    El pasado 1 de diciembre se registró una balacera en la Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que dejó como resultado dos hombres sin vida y un hombre lesionado. FOTO: ESPECIAL

El periodista Carlos Jiménez afirmó que las víctimas mortales de la balacera en una plaza comercial serían familiares del reconocido ‘Narco de narcos’

El pasado 1 de diciembre se registró una balacera en la Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que dejó como resultado dos hombres sin vida y un hombre lesionado. Los eventos ocurrieron en una lavandería que está dentro del complejo comercial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) considera que el ataque fue directo. Mientras que testigos declararon que tres sujetos armados ingresaron al negocio y abrieron fuego contra los objetivos, dejando un rastro de más de 40 casquillos percutidos en la escena.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene a ‘El 02’ en Chihuahua, ligado al grupo de Los Cabrera Sarabia

Casi 24 horas después, Carlos Jiménez, reportero especialista en nota roja, reveló las presuntas identidades de las víctimas: Emilio Quintero, de 31 años de edad, y Juan Pablo Quintero, de 21 años. El primero sería de Culiacán, Sinaloa, y el segundo de Guadalajara, Jalisco.

VÍCTIMAS SERÍAN FAMILIARES DE CARO QUINTERO

Tras la revelación de las supuestas identidades de las víctimas mortales, han surgido rumores de que podrían ser familiares del reconocido narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder y fundador del Cártel de Guadalajara conocido como ‘El Narco de Narcos’.

TE PUEDE INTERESAR: Tras asesinato de alcalde, Sheinbaum dará informe del Plan Michoacán con resultados en seguridad

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada o desmentida de forma oficial. “Posibles familiares de Caro Quintero, los asesinados en Cuautitlán”, dice la publicación de Carlos Jiménez.

Temas


Balaceras
Periodistas

Localizaciones


Edomex

Personajes


Rafael Caro Quintero

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal.

Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya
Denuncian caso de pederastia, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.

Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
El crimen ocurrió el 30 de noviembre, pero la identidad de la víctima se difundió días después.

Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca
Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero.

Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal
Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, testifica ante una audiencia del comité del Senado en el Capitolio de Washington.

Rechaza OpenAI responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT
Kevin Hassett podría ser el favorito para ocupar la dirigencia de la Reserva Federal y de esta manera producir la política monetaria acorde a la actual administración.

Trump anunciará al próximo titular de la Fed a principios de 2026; Hassett se perfila para ser el favorito

Fue la semana pasada que el mandatario advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. FOTO:

Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”.

Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’