Tras asesinato de alcalde, Sheinbaum dará informe del Plan Michoacán con resultados en seguridad

Noticias
/ 1 diciembre 2025
    Tras asesinato de alcalde, Sheinbaum dará informe del Plan Michoacán con resultados en seguridad
    El Plan Michoacán, indicaron, busca atender de manera simultánea las causas estructurales de la violencia y las capacidades operativas del Estado. /FOTO: CUARTOSCURO

La estrategia federal integra acciones de seguridad, obras públicas, programas sociales y combate directo a la extorsión

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo 10 de diciembre se presentarán los avances del Plan Michoacán, estrategia integral que el gobierno federal puso en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el objetivo de fortalecer la seguridad, infraestructura y bienestar social en la entidad.

Durante la conferencia matutina del 1 de diciembre, la mandataria explicó que el plan contempla distintos frentes de acción. “Son obras públicas; presencia con los servidores de la nación y ferias del bienestar; programa integral de seguridad; y el programa para erradicar la extorsión, que es algo que tenemos que atender en Michoacán”, puntualizó.

Sheinbaum detalló que la estrategia se integra por 12 ejes, entre los que destacan la mejora de carreteras, intervenciones en escuelas y la puesta en marcha de la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes michoacanos como apoyo para el transporte público.

Un día antes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó un balance de las acciones aplicadas en la entidad entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, periodo en el que se reportan resultados relevantes en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En el informe participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández.

Entre los resultados dados a conocer destacan la detención de 932 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, el decomiso de 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios de metanfetaminas.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones responden a la instrucción directa de la presidenta Sheinbaum de fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener una presencia permanente de las fuerzas federales en los municipios con mayor incidencia de violencia y extorsión.

El Plan Michoacán, indicaron, busca atender de manera simultánea las causas estructurales de la violencia y las capacidades operativas del Estado, mediante una estrategia que combina seguridad, programas sociales y desarrollo de infraestructura.

La presidenta adelantó que el informe del 10 de diciembre permitirá evaluar de manera puntual el impacto de esta política en el territorio michoacano y definir los siguientes pasos para consolidar la pacificación de la entidad. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

