Balacera en Tlajomulco deja un muerto y un agente de FGR herido

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    Balacera en Tlajomulco deja un muerto y un agente de FGR herido
    Balacera en Tlajomulco, Jalisco, deja a un elemento de la FGR herido. X

Un enfrentamiento entre civiles y elementos de la FGR desató un fuerte operativo con helicóptero en Lomas del Mirador, Tlajomulco.

Un tiroteo entre hombres armados y policías federales sacudió la colonia Lomas del Mirador de Tlajomulco, Jalisco, con un saldo preliminar de un hombre sin vida y un oficial lesionado.

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El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes acudieron a la zona para atender un reporte de la venta de sustancias ilícitas e intentar arrestar a un sospechoso. Al notar la llegada de la policía, un hombre armado comenzó a dispararles, lo que desató la balacera en el cruce de las calles Punta Mayorca y Sierra Amula.

Ante los disparos, varias corporaciones de seguridad acudieron de inmediato para acordonar el área. Elementos de la policía local, estatal y un helicóptero que patrullaba desde el aire se desplegaron en la zona para controlar la situación y evitar más riesgos.

Un video publicado en redes sociales muestra la movilización entre los edificios de departamentos del lugar. En las imágenes se aprecia cómo las patrullas cerraron las calles mientras los oficiales aseguraban el perímetro tras los balazos.

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UN ELEMENTO DE LA FGR HERIDO Y EL AGRESOR MUERTO

El policía herido fue llevado rápidamente a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, la zona quedó resguardada por las autoridades en espera del personal encargado de levantar el cuerpo del agresor, el cual aún no ha sido identificado formalmente de manera pública por las autoridades.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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