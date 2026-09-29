Balacera en Tlajomulco deja un muerto y un agente de FGR herido

Un tiroteo entre hombres armados y policías federales sacudió la colonia Lomas del Mirador de Tlajomulco , Jalisco, con un saldo preliminar de un hombre sin vida y un oficial lesionado.

El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes acudieron a la zona para atender un reporte de la venta de sustancias ilícitas e intentar arrestar a un sospechoso. Al notar la llegada de la policía, un hombre armado comenzó a dispararles, lo que desató la balacera en el cruce de las calles Punta Mayorca y Sierra Amula.

Ante los disparos, varias corporaciones de seguridad acudieron de inmediato para acordonar el área. Elementos de la policía local, estatal y un helicóptero que patrullaba desde el aire se desplegaron en la zona para controlar la situación y evitar más riesgos.

Un video publicado en redes sociales muestra la movilización entre los edificios de departamentos del lugar. En las imágenes se aprecia cómo las patrullas cerraron las calles mientras los oficiales aseguraban el perímetro tras los balazos.