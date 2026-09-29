FGR incinera más de media tonelada de droga en Campo Militar de Teotihuacán, Edomex

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    FGR incinera más de media tonelada de droga en Campo Militar de Teotihuacán, Edomex
    FGR incinera más de media tonelada de drogas. FGR

La FECOR destruyó dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana en el Edomex como parte de investigaciones federales procedentes de la CDMX.

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de media tonelada de drogas en el Campo Militar 37-A, ubicado en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

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El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su sede en la Ciudad de México. En total se destruyeron 565 kilos y 242 gramos de distintas sustancias ilícitas.

¿QUÉ TIPO DE DROGAS SE DESTRUYERON?

Entre el material destruido se encontraban cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de pastillas psicotrópicas. Todo el material provenía de decomisos realizados en investigaciones y operativos recientes en la capital del país y la zona metropolitana.

La destrucción total de estos productos evita que vuelvan a circular en las calles o generen ganancias a grupos delictivos.

VIGILANCIA ESTRICTA DURANTE EL PROCESO

El procedimiento contó con la supervisión de autoridades federales para garantizar que todo se realizara bajo las normas legales, tales como:

Ministerio Público de la Federación: Quien coordinó y dio fe del conteo y pesado de las sustancias.

Peritos especializados: Expertos en química y fotografía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) verificaron la autenticidad de los narcóticos.

Órgano Interno de Control: Auditó el proceso para asegurar total transparencia.

Ejército Mexicano: Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardó el perímetro y las instalaciones militares.

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ACCIONES CONSTANTES CONTRA EL NARCOTRAFICO

Esta quema de narcóticos forma parte de las estrategias coordinadas entre el Gabinete de Seguridad Nacional y las autoridades locales de la Ciudad de México.

Con esta acción en Teotihuacán, la FGR suma más de 7 toneladas de drogas incineradas en distintos puntos del país en lo que va del mes, reforzando el combate al crimen organizado.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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