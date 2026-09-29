UIF congela cuentas de 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó de forma inmediata tras las alertas emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La medida busca frenar el movimiento de dinero ilícito en el sistema bancario mexicano. La autoridad aclaró que el congelamiento de fondos es un paso de precaución y no representa una sentencia definitiva de culpabilidad.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES SEÑALADOS?

Ismael Zambada Sicairos, conocido como ”Mayito Flaco”, encabeza la lista de personas sancionadas por las autoridades. La investigación lo identifica como uno de los líderes actuales de esta organización criminal.

El bloqueo también incluye a jefes de plaza, operadores en Tijuana y Mexicali, además de exfuncionarios públicos señalados por facilitar actividades delictivas. Entre las personas físicas bloqueadas figuran políticos locales, asesores y exencargados de seguridad pública.

LAS EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN

Las 25 empresas sancionadas abarcan diversos giros comerciales que van desde hoteles hasta gasolineras. El reporte incluye además a compañías inmobiliarias, agencias de publicidad, centros cambiarios y empresas de espectáculos.

Las autoridades sospechan que estos negocios se utilizaban para lavar dinero del crimen organizado. Con el bloqueo, ninguna de estas firmas podrá realizar transacciones en el sistema financiero formal.