UIF congela cuentas de 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa

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México
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    UIF congela cuentas de 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
    Ismael Zambada Sicairos, líder del Cártel de Sinaloa. X

La medida preventiva responde a sanciones del Tesoro de EE. UU. e incluye a ‘Mayito Flaco’ y operadores financieros del crimen organizado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La decisión se tomó de forma inmediata tras las alertas emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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La medida busca frenar el movimiento de dinero ilícito en el sistema bancario mexicano. La autoridad aclaró que el congelamiento de fondos es un paso de precaución y no representa una sentencia definitiva de culpabilidad.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES SEÑALADOS?

Ismael Zambada Sicairos, conocido como ”Mayito Flaco”, encabeza la lista de personas sancionadas por las autoridades. La investigación lo identifica como uno de los líderes actuales de esta organización criminal.

El bloqueo también incluye a jefes de plaza, operadores en Tijuana y Mexicali, además de exfuncionarios públicos señalados por facilitar actividades delictivas. Entre las personas físicas bloqueadas figuran políticos locales, asesores y exencargados de seguridad pública.

LAS EMPRESAS BAJO INVESTIGACIÓN

Las 25 empresas sancionadas abarcan diversos giros comerciales que van desde hoteles hasta gasolineras. El reporte incluye además a compañías inmobiliarias, agencias de publicidad, centros cambiarios y empresas de espectáculos.

Las autoridades sospechan que estos negocios se utilizaban para lavar dinero del crimen organizado. Con el bloqueo, ninguna de estas firmas podrá realizar transacciones en el sistema financiero formal.

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CONTINUA EL PROCESO LEGAL

Los afectados tendrán garantizado su derecho a defenderse ante los tribunales. Cada una de las personas y empresas señaladas podrá presentar pruebas ante la UIF para intentar descongelar sus recursos.

El proceso administrativo permitirá a los implicados interponer juicios de amparo o recursos legales. Mientras tanto, sus activos financieros permanecerán totalmente inmovilizados como medida de seguridad.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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