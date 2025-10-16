Bancos de EU viven auge; en México, aflojan la marcha

México
/ 16 octubre 2025
    Bancos de EU viven auge; en México, aflojan la marcha
    De acuerdo con cifras de Banxico, en septiembre el financiamiento dirigido al sector privado apenas avanzó 4.5%, un ritmo menor al crecimiento de 6.2% registrado en igual mes de 2024. FOTO: EL UNIVERSAL

El sector bancario sigue evidenciando la debilidad del consumo interno, lo que ha afectado sus ganancias y ha obligado a reestructurarlas

Los gigantes financieros en Estados Unidos cerraron el tercer trimestre de 2025 con fuertes ganancias, beneficiados por el ajuste a tasas de interés y un mejor panorama para la economía, sorteando la incertidumbre de la política arancelaria de Donald Trump.

En contraste, en México el sector bancario sigue reflejando la debilidad en el consumo interno, lo que ha debilitado las ganancias.

TE PUEDE INTERESAR: Dan permisos a empresas ligadas a Los Chapitos

El buen desempeño de los gigantes bancarios del país vecino se debe principalmente a la mejora en los márgenes de interés, el aumento de las comisiones y una sólida gestión del riesgo, explicó el experto en mercados financieros de Capitaria, Miguel Ángel Elizondo.

“Los bancos reportaron resultados positivos gracias a la subida de las tasas de interés en los trimestres previos, lo que benefició los márgenes de interés netos. Pero en octubre, la Reserva Federal de EU comenzó a reducir las tasas de interés, lo que también generó un optimismo sobre la perspectiva futura de la economía”, dijo.

Para el subdirector de análisis bursátil de Valmex, Alik García, se observa en general un buen recibimiento de los reportes del sector financiero estadounidense, gracias al desempeño positivo de los negocios de banca de inversión, particularmente por el mayor número de fusiones y adquisiciones.

”Destaca la resiliencia de los consumidores pese a la incertidumbre económica y un entorno con tasas de interés elevadas. Es decir, las dinámicas alentadoras del trimestre previo se extienden hacia los resultados del tercer trimestre del año, pero los inversionistas también están incorporando una regulación más favorable”, indicó.

Bank of America informó que obtuvo un beneficio neto de 22 mil 981 millones de dólares hasta septiembre, es decir, 12% más respecto a los nueve primeros meses de 2024, impulsado por la banca de inversión y mercados.

Asimismo, Morgan Stanley dio a conocer este miércoles que ganó 12 mil 464 millones de dólares, un avance interanual de 29%, impulsado por sus negocios de renta variable y gestión del patrimonio.

En días previos, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Goldman Sachs también dieron a conocer resultados arriba de lo estimado por analistas.

Pese a las sólidas ganancias, ejecutivos bancarios expresaron cautela sobre los mercados y la economía, incluyendo preocupaciones de que los precios de algunos activos están inflados.

”Si bien ha habido signos de debilitamiento, particularmente en el crecimiento del empleo, la economía de Estados Unidos en general se mantuvo resiliente”, declaró el martes Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

Menor ritmo

A la espera de los resultados trimestrales de los grupos financieros en México, los cuales se publicarán la próxima semana, entre enero y agosto el monto acumulado de utilidad alcanzó 203 mil 174 millones de pesos, un alza real de 0.10%, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con Elizondo, se espera que las utilidades de los bancos en México sigan desacelerándose, aunque de manera moderada, en un escenario en el que la desaceleración económica y la incertidumbre externa continúan afectando el crecimiento del crédito.

Según datos del Banco de México (Banxico), el crédito al sector privado creció apenas 4.5% en septiembre pasado, una desaceleración frente a la tasa de 6.2% reportada en el mismo mes de 2024.

”Aunque la tasa de interés de referencia en México se ha mantenido en niveles elevados, 7.5% en octubre de 2025, lo que ha permitido a los bancos aumentar sus márgenes de interés, el impacto de una menor actividad económica sigue siendo un reto”, dijo Elizondo.

Se espera que el sector bancario mexicano cierre el año con un desempeño positivo, aunque afectado por la desaceleración global.

Para García, de Valmex, para las empresas del sector financiero se prevé una moderación en su crecimiento de ingresos, por la desaceleración en carteras de crédito, entorno de menores tasas de interés y competencia en captación.

Temas


4T
bancos

Organizaciones


Banxico

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias
Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución.

Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el despliegue de miles de efectivos y operaciones de auxilio para atender a las comunidades afectadas.

Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México
¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad