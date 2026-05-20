Basura en México creció 16% en cinco años; reciclaje sigue rezagado

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    Basura en México creció 16% en cinco años; reciclaje sigue rezagado
    El diagnóstico advierte rezagos en recolección, reciclaje y disposición final, además de miles de sitios contaminados sin remediación. REFORMA

México generó 16% más basura en cinco años, mientras la infraestructura para reciclar y manejar residuos sigue rezagada

La generación de basura en México aumentó 16 por ciento en sólo cinco años, al pasar de 120 mil 128 toneladas diarias en 2020 a 139 mil 192 en 2025, mientras que la capacidad para su recolección, disposición final y eventual reciclaje permanece rezagada, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, presentado por la Semarnat.

En el mismo periodo, el volumen de basura generado por persona aumentó de 0.944 a 1.076 kilos al día.

Por entidades, los mayores volúmenes diarios de residuos generados el año pasado correspondieron al Estado de México, con 19 mil 593 toneladas; Ciudad de México, con 10 mil 669, y Jalisco, con 9 mil 335.

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“La composición de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional muestra un claro predominio de la fracción orgánica, impulsada principalmente por los residuos alimenticios (29.2 por ciento) y los residuos de jardinería (8.3 por ciento), lo que confirma que más de un tercio de los residuos sólidos urbanos corresponde a materiales biodegradables con potencial de aprovechamiento biológico”, detalla el Diagnóstico.

Del total generado, sólo fue recolectado el 78 por ciento, equivalente a 108 mil 146 toneladas de residuos al día a nivel nacional.

El parque vehicular de recolección a nivel nacional está conformado por 17 mil 593 vehículos, de los cuales el 61.7 por ciento cuenta con sistemas de compactación. Una cuarta parte de las unidades, 25.1 por ciento, corresponde a modelos anteriores a 2002.

Sólo en 187 municipios (7.6 por ciento del total nacional) de 18 entidades federativas y en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se realiza la recolección separada de residuos.

En tanto, en todo el País existen sólo 39 plantas de selección, 14 instalaciones para compostaje y 11 de compactación.

De los 2 mil 250 sitios de disposición final de basura reportados en el país, que reciben un promedio de 98 mil 47 toneladas diarias, sólo 52 están clasificados como rellenos sanitarios, por garantizar un manejo adecuado de los residuos. El resto entra en la categoría de “sitios no controlados”.

Menos de la mitad de los sitios de disposición, mil 61, cuenta con barda perimetral; sólo 329 tienen geomembrana para aislar los residuos del suelo y únicamente 267 poseen infraestructura para la captura de biogás.

En la presentación del Diagnóstico, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, remarcó que México enfrenta un desafío estructural en materia de residuos, pero también una oportunidad histórica para transformar el modelo de desarrollo.

“Lo que nos demuestra este diagnóstico es que hay brechas muy profundas en infraestructura, capacidades, cobertura y acceso desigual a servicios de gestión de residuos entre regiones y municipios”, señaló.

Ven abandono en sitios contaminados

Hasta diciembre de 2025 existían en México mil 114 sitios contaminados, mil 15 de ellos por hidrocarburos, reportó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, se indica que estos sitios afectan una superficie total de más de 11 millones de metros cuadrados.

El documento reconoce que casi una cuarta parte de los sitios contaminados, 274, no cuenta con un programa de remediación aprobado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/instalan-nuevos-botes-de-basura-en-el-centro-historico-de-saltillo-primera-etapa-contempla-50-FH20725770

Se trata, explica, de lugares donde ya se identificó contaminación, pero cuyos responsables no han realizado el procedimiento para obtener una resolución favorable de su programa de remediación. En total, suman 3.7 millones de metros cuadrados afectados y 10.7 millones de toneladas de contaminantes.

El Programa identifica como prioritarias las acciones de saneamiento en las cuencas de los ríos Río Tula, Río Lerma-Santiago, Río Atoyac y Río Sonora, que suman 91 sitios contaminados, 11 de ellos clasificados como críticos.

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