Bloquea UIF cuentas bancarias de exgobernador Ernesto Ruffo

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    Bloquea UIF cuentas bancarias de exgobernador Ernesto Ruffo
    Ruffo es señalado por presuntamente liderar una organización para el contrabando de combustible ilegal. CUARTOSCURO

En medio de investigación por red de huachicol, fuentes federales señalaron la probable existencia de operaciones inusuales del exmandatario

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, ante la probable existencia de operaciones inusuales, confirmaron fuentes del Gobierno Federal.

En la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el fundador y accionista de la empresa Ingemar por huachicol fiscal se menciona que había cuando menos dos cuentas bancarias a su nombre en el banco Intercam y una en BBVA Bancomer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-socias-de-ingemar-empresa-vinculada-a-ernesto-ruffo-en-la-mira-de-fgr-por-huachicol-GA22331241

Reforma publicó que hace un mes la FGR pidió 23 órdenes de aprehensión contra los presuntos integrantes de esta red de huachicol fiscal, sin embargo, en esa primera judicialización no fue solicitada la captura del ex Gobernador panista de Baja California.

Dentro de la causa penal 219/2026, el 22 de junio pasado el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del mismo Centro de Justicia, negó las aprehensiones porque estimó que la Fiscalía no fundamentó sus “inferencias”.

El pasado lunes, la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero de última hora agregó a dos nuevos imputados: Ruffo Appel, a quien ahora señaló como líder de la organización criminal, y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y de Lambrucar, supuestamente implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados.

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