Bloquean UIF y EU a 10 personas y 9 empresas de red de narcotráfico

México
/ 19 noviembre 2025
    Bloquean UIF y EU a 10 personas y 9 empresas de red de narcotráfico
    Las autoridades dieron a conocer que la red opera en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México. FOTO: AP

SHCP y Tesoro de EU identificaron y sancionar a organización de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron y bloquearon a 19 objetivos vinculados al narcotráfico.

A través de un comunicado, autoridades explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros actuaron contra integrantes de una organización criminal transnacional que se dedica al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.

Entre ellos, se fichó a 10 individuos y a nueve empresas, de acuerdo con el comunicado de las autoridades mexicanas.

“El análisis identificó a 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada”, detalló.

La autoridad añadió que la organización trabaja con estructuras especializadas en el ocultamiento del origen y destino de recursos provenientes de actividades ilícitas.

“Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera”, destacó.

También se dio a conocer que la red criminal opera en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México.

“Se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.

“La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos”, concluyó.

Temas


Justicia
Narcotráfico

Organizaciones


Departamento Del Tesoro
SHCP
UIF

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

