BM reduce la proyección del PIB de México para 2027

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    BM reduce la proyección del PIB de México para 2027
    Se redujo en 0.1 puntos la proyección correspondiente a 2027, dejándola en 1.7%, de acuerdo con las actualizaciones del organismo. CUARTOSCURO

El organismo antipobreza consideró no mover su previsión de crecimiento de 1.3% para el Producto Interno Bruto

Debido a que las próximas negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) significan un mayor riesgo de que se frenen las exportaciones y la inversión en México, así como por la carga que representa Petróleos Mexicanos (Pemex) para las finanzas públicas, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja su pronóstico para la economía nacional para el próximo año, mientras que mantuvo sin cambio la prevista para 2026.

Al dar a conocer la actualización de sus expectativas económicas globales, el organismo antipobreza consideró no mover su previsión de crecimiento de 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en el presente año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-reconoce-a-policias-de-cdmx-en-inauguracion-del-mundial-condenan-violencia-policial-NC21324944

Sin embargo, se redujo en 0.1 puntos la proyección correspondiente a 2027, dejándola en 1.7%, de acuerdo con las actualizaciones del organismo que preside Ajay Banga.

También incluyó su pronóstico para 2028, año al que le da una posibilidad de crecimiento de 1.9% a la economía mexicana.Lo anterior, debido a que en la próxima renegociación del T-MEC se mantendrá una elevada incertidumbre para México, explicó.

Ponderó que la exposición de México al choque de precios de la energía es limitada, dada su posición comercial energética generalmente equilibrada y los esfuerzos fiscales para contener su impacto.

Sus perspectivas económicas están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

De ahí que se estima que el crecimiento se acelere a 1.3% en 2026 y se fortalezca aún más.

En el documento, el Banco Mundial menciona que la actividad económica en México se contrajo a inicios de año debido a una menor demanda externa y a una elevada incertidumbre en materia de política comercial.

Hace referencia a lo que ha expresado el Fondo Monetario Internacional sobre Pemex, la principal empresa petrolera estatal que se ha convertido en un pasivo contingente significativo para el gobierno.

Además, consideró que los marcos de gestión de la deuda pública también pueden contribuir a afianzar la disciplina en el gasto.

Las nuevas expectativas económicas para la economía mexicana se ubican por debajo del promedio esperado por el BM para América Latina y el Caribe durante 2026, 2027 y 2028, con un avance esperado de 2.2%, 2.5% y 2.6%, respectivamente.

Incluso, la institución con sede en Washington, D.C. anticipa que Argentina crecerá más que México.

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