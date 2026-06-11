Harfuch reconoce a policías de CDMX en inauguración del Mundial; condenan violencia policial

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció y reconoció a las y los policías de la Ciudad de México debido al despliegue en las inmediaciones del Estadio Banorte, durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. A través de su cuenta de X, comentó que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron “con temple, disciplina, firmeza y valentía” en el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, cuyo marcador fue 2-0. “Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad”, dijo.

García Harfuch agregó que, debido a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) labora con el gobierno de la capital del país, encabezado por Clara Brugada. De igual forma, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, agradeció y reconoció a las y los policías por su “disciplina, entrega, profesionalismo y valentía”, lo cual “permitió garantizar el derecho a la movilidad, a la libre expresión y a la manifestación”. Añadió que continuarán los despliegues a lo largo de dicho evento deportivo, el cual acabará el próximo 19 de julio, “con el compromiso de todos los días de servir y proteger a las y los habitantes de la Ciudad”.

AMNISTIA INTERNACIONAL CONDENA VIOLENCIA POLICIAL La organización Amnistía Internacional (AI) alertó este jueves de las confrontaciones entre civiles y elementos de seguridad en el sur de la Ciudad de México durante las multitudinarias protestas registradas durante la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en las que policías utilizaron extintores para dispersar a los manifestantes. La organización rechazó cualquier acto violento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, así como de cualquier autoridad federal involucrada y exigió el respeto, la protección y la garantía de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta. “Toda actuación de los cuerpos de seguridad debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, sostuvo AI en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

También hizo un llamado urgente a las autoridades para que “privilegien el diálogo y para que se abstengan de recurrir al uso excesivo de la fuerza, realizar detenciones arbitrarias o cometer cualquier acto de represión contra quienes participan en las movilizaciones”. “Las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la seguridad tanto de las personas manifestantes como de terceros presentes en la zona, asegurando en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos”, exhortó. Según testimonios en redes sociales, las movilizaciones en la zona sur de la capital mexicana escalan minuto a minuto desde el arranque del Mundial en el Estadio Azteca, en el que se lanzaron petardos, piedras y se prendió fuego a automóviles. Al mismo tiempo, se registraron detenciones y momentos de tensión, cuando manifestantes intentaron impedir arrestos entre forcejeos, empujones y gritos. Al margen se suma la marcha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE) y de miles de familiares de víctimas de desaparición que se desplazan por la zona centro de la capital exigiendo justicia por los más de 133 mil desaparecidos en México. El mensaje de AI, se da en un contexto en el que distintos colectivos han expresado miedo y preocupación por las protestas del 11 de junio en las que argumentan que podría repetirse la represión que encabezó el Estado mexicano el 2 de octubre durante la masacre de Tlatelolco a diez días de los Juegos Olímpicos de 1968.

MADRES BUSCADORAS ACUSAN REPRESIÓN Madres buscadoras que se congregaron la noche del miércoles en la Calzada de Tlalpan, vialidad que lleva al Estadio Ciudad de México, acusaron represión por elementos de la SSC-CDMX al impedirles llegar al llamado “Coloso de Santa Úrsula”. Una noche antes de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, un contingente de buscadores de personas desaparecidas fueron detenidas en la zona llamada la Última Milla; consideraron que se trató de una forma de impedir su manifestación pacífica. Al menos 50 personas de diversos colectivos protestaron al pie del Ángel de la Independencia para localizar a las personas desaparecidas, sobre la vialidad Paseo de la Reforma donde también se llevaba a cabo los festejos del partido inaugural a cargo de la Selección Mexicana.

DETENCIONES ARBITRARIAS A PRESUNTOS ESTUDIANTES A través de redes sociales se difundió como jóvenes eran llevados en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en los videos se muestra como hombres y mujeres visiblemente alterados llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en ellos se escucha que les preguntaban sus nombres al momento de ser ingresados. Mientras que en otro material, captado en Avenida del Imán y el Circuito Estadio Azteca, durante las movilizaciones contra el Mundial se observa como elementos son señalados de detener de manera arbitraria a dos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sede Xochimilco, incluso, acusaron uso de fuerza excesiva. Se trataría de Grehidi Miney Burguete Domínguez y Rafael Gama González, según el comité feminista estudiantil de la UAM la marcha fue legítima y pacífica, agregando que los estudiantes fueron detenidos de “manera violenta y arbitraria”. Advirtieron que estas acciones “carecen de sustento legal y representan un acto de intimidación y criminalización de la protesta social”, por lo que exigieron su inmediata liberación.

BLOQUE NEGRO SE ENFRENTA A SSC Para interrumpir las protestas y evitar confrontamientos, elementos de seguridad instalaron barricadas y puntos de control para controlar el flujo de peatones dentro de las alcaldías de la capital mexicana. Sin embargo, aproximadamente a las 2 y media de la tarde, un grupo de manifestantes, con los rostros cubiertos, permaneció en la avenida Imán, en el cruce con Gran Sur, protestando y gritando consignas en contra del Gobierno y del Mundial. La protesta buscaba marchar en contra de la Puerta 8 del Estadio Azteca. Elementos de la policía de la SSC detuvieron el avance de los manifestantes y ordenaron a los aficionados ingresar al Estadio Azteca. Se destacó que hubo un enfrentamiento breve, en donde los protestantes lanzaron piedras en contra de los oficiales antimotines y los elementos de seguridad interceptaron a los manifestantes. Se mostró a los policías golpeando y amenazando con sus escudos antiprotestas a los presentes, al igual que a elementos montados en los disturbios.

AGRESIONES A LA PRENSA EN PROTESTA DE MUNDIAL Al menos cuatro fotógrafas y periodistas, un hombre y tres mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la SSC durante las manifestaciones alrededor del Estadio Ciudad de México. A través de redes sociales, el medio de comunicación “Desinformémonos” denunció que su colaborador Axel Hernández y la reportera independiente Ámbar Ruiz habían sido arrestados por policías de la Ciudad de México en Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Gran Sur, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. Ambos fueron liberados más tarde y, en un video, explicaron que estaban caminando cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo con el fin de buscar explosivos entre sus pertenencias, los cuales no encontraron. “No nos dejaron ir, preguntamos por qué, pero no respondían. Un superior llegó y nos dijo que por pegar propaganda nos iban a remitir al juez cívico; nosotros no estábamos pegando nada”.

Luego, Hernández y Ruiz fueron esposados y subidos a una patrulla para llevarlos a la Coordinación Territorial 1 y 2 de Álvaro Obregón. Más adelante, los dejaron bajar de este vehículo “porque tenían un problema con las manifestaciones del Mundial. Nos liberaron, estamos bien, gracias a todos por la presión mediática”, concluyeron.

La segunda agresión ocurrió contra dos mujeres de nombre Priscila Zaira Saavedra Espinosa y Valeria Abigail Rodríguez Escalera en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, quienes fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la grabación, compartida mediante redes sociales, se observa a un policía quitarle a una de ellas una cámara fotográfica. Cuando la persona que graba grita “¡Déjenla!”, otra policía le avienta una botella de agua. (Con información de El Universal, EFE y Reforma)

Publicidad