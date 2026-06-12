‘A México le agarré un amor imposible’... Julián Quiñones rechazó a la selección de Colombia por agradecimiento al país

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    ‘A México le agarré un amor imposible’... Julián Quiñones rechazó a la selección de Colombia por agradecimiento al país
    Julián Quiñones rechazó representar a Colombia para defender los colores de México, país donde construyó su carrera y que ahora lo vio marcar historia en el Mundial 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

Julián Quiñones explicó por qué eligió a la Selección Mexicana sobre Colombia y cómo pasó de jugar descalzo en Colombia a marcar en el Mundial 2026

El nombre de Julián Quiñones se convirtió en uno de los más comentados durante el inicio del Mundial 2026. El delantero, identificado con el número 16 de la Selección Mexicana, apareció en el momento indicado para marcar el primer gol de México en la competencia frente a Sudáfrica, una anotación que ayudó al equipo nacional a comenzar el torneo con triunfo.

La celebración tuvo un significado especial, no solo por el resultado deportivo, sino por la historia detrás del futbolista. Quiñones nació en Colombia, pero decidió representar a México después de construir prácticamente toda su vida profesional y personal en territorio mexicano.

Tras su anotación, las redes sociales explotaron con comentarios, memes y preguntas sobre la razón por la que un jugador formado en Colombia eligió portar la camiseta del Tri y no la de su país natal.

La respuesta del delantero ha sido constante desde hace años: México fue el lugar donde encontró una oportunidad, una carrera, estabilidad y una familia. Para él, la decisión no estuvo relacionada únicamente con el futbol, sino con un vínculo emocional que se fue formando con el paso del tiempo.

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En una entrevista previa, Quiñones explicó el peso que tuvo México en su vida: “Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México”.

El atacante agregó que en el país construyó su identidad profesional y personal: “Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México”.

RECHAZÓ A COLOMBIA POR SU COMPROMISO CON EL TRI

Aunque la posibilidad de jugar para Colombia existió, Quiñones tenía clara su decisión. En 2023, la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo intentó convocarlo oficialmente, pero el delantero prefirió mantenerse firme en su intención de representar a México.

De acuerdo con declaraciones del propio futbolista, ni siquiera abrió la carta enviada por la federación colombiana, pues su elección ya estaba tomada.

El atacante había recibido reconocimiento en México desde sus primeros años en la Liga MX, donde pasó de ser una joven promesa a convertirse en uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

Su llegada al país ocurrió cuando era adolescente. Después de destacar en Colombia, fue reclutado por Tigres UANL en 2015 para integrarse a sus categorías juveniles. A partir de ahí comenzó un camino que cambiaría su vida.

En 2016 debutó profesionalmente con Venados FC y poco después comenzó a llamar la atención por su capacidad goleadora. Su paso por Lobos BUAP fue clave, pues logró marcar 16 goles en 28 partidos y se convirtió en una de las figuras del equipo.

Más adelante regresó a Tigres, donde consiguió títulos de liga, aunque el verdadero salto llegó con Atlas, club donde se convirtió en protagonista del histórico bicampeonato que terminó con una sequía de 70 años sin campeonatos para la institución.

DE JUGAR DESCALZO EN COLOMBIA A SER FIGURA MUNDIAL

La historia de Julián Andrés Quiñones Quiñones comenzó lejos de los grandes estadios. Nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, una región colombiana marcada por dificultades sociales y donde desde niño encontró en el futbol una forma de escapar de los problemas cotidianos.

Durante su infancia jugaba partidos descalzo y, en ocasiones, a escondidas de sus padres, quienes no siempre estaban de acuerdo con que pasara tanto tiempo en las canchas.

Su talento fue evidente desde temprano. En torneos locales destacó por su capacidad ofensiva y con el club Fútbol Paz de Cali llegó a registrar 50 goles en 38 partidos durante la temporada 2014-2015.

Ese rendimiento llamó la atención de visores internacionales y abrió la puerta para llegar a México. Con el paso de los años, el delantero no solo logró consolidarse en la cancha, sino también adaptarse a una nueva cultura y formar una vida lejos de su país de nacimiento.

En 2023 debutó con la Selección Mexicana y poco después confirmó que su historia con el país ya era parte de su identidad deportiva.

Su crecimiento continuó cuando en 2023 fue contratado por América, donde volvió a ser protagonista con goles y asistencias. Más tarde llegó a la liga de Arabia Saudita con Al-Qadsiah, en una operación millonaria que lo colocó como uno de los traspasos más importantes de un jugador proveniente de la Liga MX.

QUIÑONES ESCRIBE SU NOMBRE EN EL MUNDIAL 2026

El gol ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 representó un nuevo capítulo para Quiñones. Aquel niño que soñaba con jugar futbol en Colombia terminó marcando para México en el escenario más importante del deporte.

La anotación también tuvo un significado estadístico especial: se convirtió en el primer colombiano de origen en marcar un gol con otra selección en una Copa del Mundo.

El momento confirmó una relación que el propio jugador ha defendido públicamente durante años. Para Quiñones, vestir la camiseta mexicana representa una decisión tomada desde el agradecimiento y no solo desde una oportunidad deportiva.

Su historia se convirtió en una de las narrativas más llamativas del torneo: un futbolista que cambió de bandera deportiva porque encontró en otro país el lugar donde pudo crecer, triunfar y construir su propia identidad.

DATOS CURIOSOS SOBRE JULIÁN QUIÑONES

· Julián Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, Colombia, el 24 de marzo de 1997.

· Durante su infancia llegó a jugar futbol descalzo antes de convertirse en profesional.

· Antes de llegar al futbol mexicano destacó con 50 goles en 38 partidos en un torneo juvenil con Fútbol Paz de Cali.

· Fue reclutado por Tigres UANL en 2015 cuando tenía 18 años.

· Su primer gran impacto en México ocurrió con Lobos BUAP, donde anotó 16 goles en 28 partidos.

· Fue pieza clave del bicampeonato de Atlas, terminando con una sequía histórica del club.

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· Con América volvió a destacar con goles y asistencias antes de emigrar al futbol árabe.

· La selección de Colombia intentó convocarlo en 2023, pero Quiñones decidió representar a México.

· Debutó con el Tri en noviembre de 2023.

· Su gol en el Mundial 2026 fue el primero de México en la competencia y uno de los momentos más importantes de su carrera.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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