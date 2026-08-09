“Bodega de Liverpool tenía más vida que Megafarmacia”: vecinos reportan abandono

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    “Bodega de Liverpool tenía más vida que Megafarmacia”: vecinos reportan abandono
    La Megafarmacia luce desolada, con una de sus dos entradas, semibloqueada por cascajo de un socavón que se formó desde enero de 2026, y no ha sido reparado. PAOLA REYES | EL UNIVERSAL

50 andenes de carga y descarga del ala oeste, que estaba llena cuando fue bodega de la tienda departamental, ahora están vacíos

Es lunes al mediodía, el sol cae a plomo y la Megafarmacia está desolada, con una de sus dos entradas semibloqueada por cascajo de un socavón que se formó desde enero de 2026 y no ha sido reparado.

Por ahí pasan con dificultad autos compactos y motos de los pobladores aledaños que tienen que utilizar el retorno que está en el bajopuente, enfrente del acceso principal, pero no caben los tráileres que llevan los medicamentos a la bodega, por lo que deben acceder por la entrada norte, que exige una vuelta mayor.

El silencio que reina dentro de la bodega de 425 mil metros cuadrados, con dos naves industriales en una superficie de 94 mil 127 metros cuadrados, contrasta con el ruido de los motores de tráileres, camiones, autos y motos que pasan constantemente sobre la carretera Jorobas-Tula, que está a un lado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/esfuman-todo-rastro-oficial-de-la-megafarmacia-del-bienestar-FK17956928

Al percatarse de la presencia del medio de comunicación El Universal documentando el estado actual del proyecto que sería la solución al desabasto de medicamentos, según el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tres elementos de Vigilancia Auxiliar del Estado de México, que custodian permanentemente el acceso, y dos empleados de Birmex acudieron a mover piedras y blocks para cancelar totalmente el paso por representar un peligro, dijeron a este diario.

“Allá, en la entrada principal donde pueden pasar los tráileres para entrar a la Megafarmacia, literalmente se deslavó la barda junto con el pavimento de la carretera, se deslavó hacia un lado y sólo existe la mitad del pavimento, cerraron con tarimas y todo;

“Pero la gente tiene que pasar por ahí, porque al final es un retorno por abajo del puente y no se puede ni pasar, te tienes que ir a dar la vuelta hasta el otro puente. Ya tiene medio año, como a principios de enero”, contó Ángel Samuel, vecino de la colonia Santa Teresa, aledaña al recinto federal.

Desde la ventana de su casa se puede ver el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis) —coloquialmente llamado Megafarmacia—, que tenía más “vida” cuando fue bodega de Liverpool, recordó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/imss-usaria-parte-de-la-megafarmacia-del-bienestar-para-distribucion-de-farmacos-LJ18663686

Los 50 andenes de carga y descarga del ala oeste, que estaba llena cuando fue bodega de la tienda departamental, ahora están vacíos, sin camiones o trabajadores, al igual que en visitas anteriores que ha realizado este diario.

En alrededor de cinco horas se observaron muy pocos camiones o trabajadores entrando o saliendo de la megabodega.

“La salida de trabajadores se ve vigilancia, pero trabajadores que entren, carros, autos o algo de trabajadores adentro de la Megafarmacia, no, sólo la Megafarmacia”, relató Ángel.

En el estacionamiento del ala este se encontraban 12 camiones de carga, pero ninguno descargando medicamentos, y algunos automóviles de los empleados.

En el bajopuente, enfrente de la entrada principal de la bodega, había basura de empaques de medicamentos, incluso con las papeletas de identificación del embarque aún pegadas al plástico, con el nombre del fármaco y su destino (hospital y municipio), nombre y dirección del laboratorio que lo elaboró, lote, caducidad y registro sanitario, dejados y expuestos ahí por los conductores de camiones que transportan los fármacos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/megafarmacia-proyecto-de-amlo-nunca-fue-concebido-para-la-distribucion-DK17846027

Trabajadores de la Megafarmacia confirmaron que los medicamentos ya no se embodegan ahí para entregar los fármacos no surtidos en todo el país, como prometió López Obrador, sino que llegan los medicamentos, se preparan y se mandan los pedidos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

“Yo me encargo de seleccionar, checar medicamento, que su fecha de caducidad sea la cuerda, que no venga maltratado el medicamento, que no venga mal. Así como llega, literalmente, se prepara y todo, y vuelve a salir el medicamento. En una nave descargan y en otra nave es donde cargan para salir”, explicó Marisol, trabajadora de la Megafarmacia.

Sin embargo, su versión se contrapone a lo que observan los vecinos de la bodega, quienes viven en el lado sur, en la colonia Santa Teresa. En un recorrido realizado por este medio, en negocios locales y el tianguis de la calle Paseo de Albatros, pocos identificaron el nombre de Megafarmacia, y menos su objetivo. “[Ahí] trabajaba mi hermana, de seguridad. Llegaba muy poco medicamento, fue lo que nos dijo, que llegaba muy poco medicamento, entraba”, contó Lindret Yamile, quien vive en la calle Paseo de Acuario, justo al lado de la barda perimetral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/megafarmacia-del-bienestar-un-proyecto-abandonado-de-amlo-FK17845671

-¿Su hermana le contó cómo estaban las bodegas de la Megafarmacia?

—[Me dijo que] estaban un poco vacías.

—¿Por qué dejó el trabajo en la farmacia?

—Lo dejó porque no le pagaban muy bien, y era muy feo el trabajo.

—¿Y usted ve una llegada regular de tráileres de medicamentos?

—Es muy poca, a veces no se escucha ya nada. Ahorita, yo creo que está vacío, ahorita yo creo que ya no hay nada. Ya nada más está la seguridad, que está allá en la esquina.

Ese lunes, los cientos de conductores que pasaron por el costado oeste de la Megafarmacia, sobre la carretera Jorobas-Tula, apreciaron una entrada bloqueada con cascajo, 50 andenes vacíos y nula actividad. Una postal cotidiana.

DATOS

3 elementos de Vigilancia Auxiliar del Estado de México custodian el acceso.

12 camiones se encontraban en el estacionamiento del ala este; ninguno descargando medicamentos.

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