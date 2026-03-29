Boletos de avión se encarecen 13.2%

Las aerolíneas subieron sus tarifas de cara a las vacaciones de Semana Santa, cuando la Secretaría de Turismo (Sectur) calcula la llegada de 4 millones de visitantes a los principales destinos del país, 2.6% más que en el mismo periodo de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que los boletos de avión se encarecieron en promedio 13.2% durante la primera mitad de marzo. Se trata de la mayor alza de precios desde finales de 2024, y además casi triplicaron a la inflación nacional, cuya tasa fue de 4.6%.

Las tarifas en temporada alta suben en todo el mundo debido a la demanda adicional, pero también influyen costos como la turbosina, combustible utilizado en los aviones y que representa un tercio de los gastos totales de las aerolíneas, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

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La información más reciente de Pemex indica que el litro de turbosina se vendió en 11.66 pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el mes pasado, por lo que este dato todavía no refleja el repunte en los petroprecios que provocó el conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero pasado.

Las aerolíneas también modifican sus tarifas para compensar los costos que dependen de la variación del peso frente al dólar, como los arrendamientos, financiamientos y las Tarifas de Uso de Aeropuerto internacionales.

‘Muchas tarifas están dolarizadas, dado que el costo de las aeronaves y sus refacciones se pagan en dólares’, expuso el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, Armando Bojórquez. El dólar acabó el pasado viernes en 18.12 pesos, y es la primera vez que cierra por arriba de 18 unidades desde que arrancó el año, indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El tipo de cambio promedio ha sido de 17.75 pesos en lo que va de marzo, por debajo de las 20.21 unidades que registró durante el mismo mes de 2025.

No sólo los boletos de avión se encarecieron a mayor velocidad que la inflación, sino también las tarifas de hotel, al costar 5.1% más que hace un año, y los paquetes turísticos, que subieron 6.7%.

DESÁNIMO PARA SALIR

La Sectur, que tiene como titular a Josefina Rodríguez Zamora, prevé que la ocupación hotelera nacional alcanzará un promedio de 63.9% durante Semana Santa, y los destinos de playa continuarán llevándose la mejor parte, como la Riviera Maya, donde proyecta una tasa de 78.5%; seguido de Puerto Vallarta, 78.2%; Los Cabos, 77.9%, y Cancún, con 75.1%.

El Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) advirtió que los mayores costos de la transportación aérea, el incremento en el precio de los pasajes de avión y la incertidumbre sobre el desempeño de la economía, con posibilidades de mayor inflación y recesión, pueden afectar la intención de viaje.

Durante los primeros 20 días de febrero, el Inegi y el Banco de México consultaron a los consumidores de 32 ciudades del país sobre sus posibilidades económicas para salir de vacaciones en los próximos 12 meses.

La encuesta reveló el desánimo entre los viajeros, ya que el indicador de confianza se colocó en 37.1 puntos en febrero, el segundo mes consecutivo a la baja y el menor nivel desde octubre de 2023.

Consultores de Gemes dijeron que las perspectivas no son favorables para el turismo por vía aérea.

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Destacaron las secuelas de violencia por la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, el mes pasado, debido a que dañaron la imagen del país y causaron una caída en reservaciones, que se espera sea de carácter temporal, pero que requiere una tarea muy activa y precisa de relaciones públicas, principalmente con mayoristas y agencias de viaje del exterior.

Analistas de Banorte calculan que los boletos de avión y otros servicios turísticos se encarecerán por el Mundial, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la capital mexicana, aunque esperan que el alza sea transitoria.

DATOS

4 millones de turistas se esperan esta Semana Santa en los principales destinos.

6.7% se encarecieron los paquetes turísticos en la primera mitad de marzo, señala el Inegi.