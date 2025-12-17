Brazalete de Duarte hackea penal de máxima seguridad

El director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, pidió a una jueza federal el retiro del dispositivo, porque según dice él, “provoca interferencia” en los equipos de vigilancia y pondría en riesgo la seguridad del centro penitenciario.

Uno de los abogados del ex Mandatario de Chihuahua ha dicho que la empresa mexicana “GPS Monitor Rastreo Satelital” es la responsable de operarlo. El uso del brazalete para el ex Gobernador fue autorizado por un juez local de Chihuahua en junio del 2024, para llevar en libertad su juicio por presunto peculado cometido en su gobierno (2010-2016).

El servicio del brazalete es pagado por Duarte y tiene un costo de unos 20 mil pesos por su colocación y una renta mensual aproximada de 7 mil pesos. Pero el dispositivo de Duarte resultó ser un problema en el Altiplano.

”Está ocasionando interferencia en los equipos electrónicos de vigilancia, lo cual vulnera la seguridad de este centro penitenciario, colocando en riesgo la seguridad de la población recluida, personal y visitantes”, aseguró Mendoza.