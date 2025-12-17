Brazalete de Duarte hackea penal de máxima seguridad

México
/ 17 diciembre 2025
    Brazalete de Duarte hackea penal de máxima seguridad
    Imagen del ex Gobernador Cesar Duarte durante un evento publico REFORMA

Piden retiro del dispositivo, luego de que el brazalete vulnerara los equipos de vigilancia en la penitenciaria, a pesar de los costosos sistemas de seguridad que el gobierno presume tener

El director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, pidió a una jueza federal el retiro del dispositivo, porque según dice él, “provoca interferencia” en los equipos de vigilancia y pondría en riesgo la seguridad del centro penitenciario.

Uno de los abogados del ex Mandatario de Chihuahua ha dicho que la empresa mexicana “GPS Monitor Rastreo Satelital” es la responsable de operarlo. El uso del brazalete para el ex Gobernador fue autorizado por un juez local de Chihuahua en junio del 2024, para llevar en libertad su juicio por presunto peculado cometido en su gobierno (2010-2016).

El servicio del brazalete es pagado por Duarte y tiene un costo de unos 20 mil pesos por su colocación y una renta mensual aproximada de 7 mil pesos. Pero el dispositivo de Duarte resultó ser un problema en el Altiplano.

”Está ocasionando interferencia en los equipos electrónicos de vigilancia, lo cual vulnera la seguridad de este centro penitenciario, colocando en riesgo la seguridad de la población recluida, personal y visitantes”, aseguró Mendoza.

Cada año el Gobierno gasta miles de millones de pesos en equipos de seguridad y el supuesto bloqueo de señales. Sin embargo, los reos siguen usando celulares y equipos electrónicos y, según la SSP, desde los 12 penales federales se concentran el 56 por ciento de los intentos de extorsión.

El Gobierno presume sus inhibidores de señal y sistemas avanzados de circuito cerrado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología de vigilancia... pero Duarte vino a alterar un penal de “máxima seguridad”.

