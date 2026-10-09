Brugada descarta aumento al predial en CDMX tras polémica por plan metropolitano

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    Brugada descarta aumento al predial en CDMX tras polémica por plan metropolitano
    Ante las dudas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que su administración tenga previsto incrementar este gravamen. FOTO: CUARTOSCURO

La jefa de Gobierno aseguró que no habrá un incremento al impuesto predial en la Ciudad de México.

La posibilidad de un aumento al impuesto predial en la Ciudad de México generó preocupación entre habitantes y organizaciones vecinales, en medio de la consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-rinde-cuentas-en-cdmx-presume-150-mil-empleos-y-3600-obras-publicas-CJ23911366

Ante las dudas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que su administración tenga previsto incrementar este gravamen y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información que considere engañosa.

BRUGADA NIEGA AUMENTO AL PREDIAL EN CDMX

A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina respondió a la controversia con un mensaje en el que descartó cambios al impuesto predial.

“Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, escribió.

La declaración ocurrió después de que se difundiera información sobre los posibles efectos de una propuesta incluida en el debate sobre la planeación urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El tema despertó inquietudes debido a que una modificación en los criterios para determinar el valor de los inmuebles podría tener consecuencias en el cálculo de las obligaciones fiscales de los propietarios.

$!A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina respondió a la controversia.
A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina respondió a la controversia. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ PROPONE EL PROGRAMA DE ORDENACIÓN METROPOLITANA?

La polémica está relacionada con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, instrumento que se encuentra en un proceso de consulta pública y que aborda aspectos de la organización y el desarrollo urbano de la región.

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, el documento plantea utilizar valores del mercado inmobiliario como referencia para calcular el impuesto predial, en lugar de considerar los valores catastrales.

La propuesta generó cuestionamientos sobre la posibilidad de que los propietarios terminaran pagando más por sus viviendas, aunque esto dependería de cómo se tradujeran los planteamientos en medidas concretas.

¿POR QUÉ PREOCUPA EL VALOR DEL PREDIAL?

Josefina MacGregor, directora de la organización vecinal Suma Urbana, señaló que utilizar como referencia los precios del mercado inmobiliario podría elevar el valor catastral de los inmuebles.

Este punto es relevante porque el impuesto predial se calcula a partir del valor catastral de una propiedad y de las disposiciones fiscales aplicables. Por ello, cualquier modificación en esos criterios podría generar dudas entre los contribuyentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-respalda-a-sheinbaum-en-el-zocalo-ante-ambicion-imperialista-FD23754661

Sin embargo, el planteamiento incluido en un instrumento de planeación metropolitana no significa, por sí mismo, que exista un aumento aprobado al impuesto.

Por ahora, Brugada sostuvo que no habrá un incremento al predial en la capital. La discusión sobre el POZMVM mantiene el tema bajo atención pública, mientras los habitantes buscan claridad sobre los alcances de la propuesta y sus posibles efectos en el pago de este gravamen.

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Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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