Brugada descarta aumento al predial en CDMX tras polémica por plan metropolitano

La posibilidad de un aumento al impuesto predial en la Ciudad de México generó preocupación entre habitantes y organizaciones vecinales, en medio de la consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Ante las dudas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó que su administración tenga previsto incrementar este gravamen y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información que considere engañosa.

BRUGADA NIEGA AUMENTO AL PREDIAL EN CDMX

A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina respondió a la controversia con un mensaje en el que descartó cambios al impuesto predial.

“Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, escribió.

La declaración ocurrió después de que se difundiera información sobre los posibles efectos de una propuesta incluida en el debate sobre la planeación urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El tema despertó inquietudes debido a que una modificación en los criterios para determinar el valor de los inmuebles podría tener consecuencias en el cálculo de las obligaciones fiscales de los propietarios.