Clara Brugada rinde cuentas en CDMX: presume 150 mil empleos y 3,600 obras públicas
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La jefa de Gobierno destacó avances en inversión, repavimentación y la entrega de 32 nuevas UTOPÍAs durante 2026.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un informe de rendición de cuentas sobre las acciones clave de su administración. Durante el evento, la mandataria destacó logros en la creación de empleo, infraestructura vial, espacios comunitarios y proyectos de inversión estratégica para la capital.
150 mil empleos formales se han generado durante la actual administración en la Ciudad de México. Brugada señaló que la reactivación económica y el apoyo a las empresas han sido pilares para alcanzar estas cifras laborales.
300 mil millones de pesos en proyectos de inversión pública y privada han llegado a la CDMX. Este capital busca impulsar el desarrollo urbano y fortalecer la economía local.
OBRAS PÚBLICAS Y RESCATE DE ESPACIOS URBANOS
3 mil 600 obras públicas se han puesto en marcha para renovar la infraestructura vial y comunitaria de la ciudad. Estas intervenciones permitieron recuperar más de un millón de metros cuadrados de espacios públicos abandonados.
450 kilómetros de calles se mejoraron para mejorar la movilidad en las distintas alcaldías de la capital. A la par, el gobierno capitalino ha instalado luminarias en 586 kilómetros de caminos para brindar mayor seguridad a los peatones.
AVANCE DEL PROGRAMA UTOPÍA’S
32 nuevas UTOPÍAs se entregaron durante 2026 como parte de la estrategia para acercar el deporte, la cultura y los servicios sociales a las comunidades. Estos recintos forman parte del plan prioritario de infraestructura social.
100 recintos es la meta total proyectada para toda la gestión de Clara Brugada en la CDMX. La mandataria aseguró que la construcción de los centros restantes continuará a ritmo constante.