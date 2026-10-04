Clara Brugada rinde cuentas en CDMX: presume 150 mil empleos y 3,600 obras públicas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , presentó un informe de rendición de cuentas sobre las acciones clave de su administración. Durante el evento, la mandataria destacó logros en la creación de empleo, infraestructura vial, espacios comunitarios y proyectos de inversión estratégica para la capital.

150 mil empleos formales se han generado durante la actual administración en la Ciudad de México. Brugada señaló que la reactivación económica y el apoyo a las empresas han sido pilares para alcanzar estas cifras laborales.

300 mil millones de pesos en proyectos de inversión pública y privada han llegado a la CDMX. Este capital busca impulsar el desarrollo urbano y fortalecer la economía local.

OBRAS PÚBLICAS Y RESCATE DE ESPACIOS URBANOS

3 mil 600 obras públicas se han puesto en marcha para renovar la infraestructura vial y comunitaria de la ciudad. Estas intervenciones permitieron recuperar más de un millón de metros cuadrados de espacios públicos abandonados.

450 kilómetros de calles se mejoraron para mejorar la movilidad en las distintas alcaldías de la capital. A la par, el gobierno capitalino ha instalado luminarias en 586 kilómetros de caminos para brindar mayor seguridad a los peatones.