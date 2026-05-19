Somos México avanza rumbo a ser partido político nacional

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    Somos México avanza rumbo a ser partido político nacional
    La organización Somos México aseguró que ya cumplió con los requisitos exigidos por el INE para convertirse en partido político nacional. FOTO: SOMOS MÉICO

Sus dirigentes afirman que no existe impedimento técnico para obtener el registro en la sesión prevista para el próximo 25 de junio.

La organización Somos México dio un paso clave en su búsqueda para convertirse en partido político nacional, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) reconociera oficialmente el cumplimiento de los requisitos relacionados con asambleas distritales y afiliaciones.

Durante una conferencia de prensa, dirigentes del movimiento presentaron el oficio emitido por el INE y aseguraron que el proceso avanza de manera favorable rumbo a la sesión del Consejo General programada para el próximo 25 de junio, fecha en la que se definirá qué agrupaciones obtendrán el registro oficial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-marcha-atras-a-reserva-sobre-eleccion-de-consejeros-del-ine-CK20802330

Somos México asegura haber cumplido con todos los requisitos

El dirigente de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que el reconocimiento del INE representa un avance determinante en el proceso y sostuvo que actualmente no existe ningún impedimento técnico para que el registro sea aprobado.

Acompañado por figuras como Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina y otros integrantes del movimiento, Acosta Naranjo destacó que la organización cumplió “con creces” las exigencias legales relacionadas con:

- Asambleas distritales

- Número mínimo de afiliaciones

- Entrega de informes financieros

- Atención a observaciones de la autoridad electoral

La fiscalización aún sigue en revisión

Aunque el INE validó parte de los requisitos, el proceso de fiscalización continúa abierto. La organización explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización mantienen en revisión los informes de gastos y movimientos financieros.

Sin embargo, los dirigentes aseguraron que han colaborado de manera permanente con los auditores del Instituto y entregado toda la documentación requerida.

“El niño ya nació”: la postura de Acosta Naranjo

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia ocurrió cuando Guadalupe Acosta Naranjo comparó el proceso con un nacimiento ya consumado.

“El niño ya nació, solo falta el acta de nacimiento”, expresó al referirse a la posibilidad de obtener el registro como partido político nacional.

Además, advirtió que, en caso de que el Consejo General niegue el registro, la organización continuará por la vía política y jurídica para defender su participación.

$!La organización Somos México dio un paso clave en su búsqueda para convertirse en partido político nacional.
La organización Somos México dio un paso clave en su búsqueda para convertirse en partido político nacional. FOTO: SOMOS MÉICO

Transparencia y publicación de actas

Como parte de su estrategia de transparencia, Somos México anunció que publicará en su sitio web las actas de las asambleas distritales realizadas durante el proceso de conformación.

Según explicaron, esta medida busca fortalecer la confianza pública y demostrar que las afiliaciones y reuniones fueron certificadas por personal del INE.

Una organización con agenda política y presencia internacional

Más allá del registro electoral, el movimiento también dio a conocer parte de sus actividades internacionales. Emilio Álvarez Icaza informó sobre reuniones sostenidas con comunidades mexicanas en Houston, Texas, además de próximas visitas a Canadá y Estados Unidos.

La agenda contempla encuentros con organizaciones civiles y legisladores para discutir temas relacionados con:

- Derechos humanos

- Seguridad

- Democracia

- Corrupción y crimen organizado

- Críticas al Gobierno y reforma judicial

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Durante la conferencia, integrantes de Somos México también cuestionaron algunas decisiones del Gobierno federal, particularmente en materia de seguridad y reforma judicial.

Acosta Naranjo criticó lo que calificó como un “doble rasero” en ciertos casos judiciales y pidió incluir mecanismos conjuntos de combate a la corrupción y al crimen organizado dentro del T-MEC.

Mientras tanto, la organización mantiene expectativas positivas rumbo al 25 de junio, fecha que podría marcar oficialmente el nacimiento de un nuevo partido político en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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