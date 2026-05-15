Busca AMIS frenar inflación a seguros tras alza de 15% en salud médica en México

México, indicó, sufre una de las inflaciones médicas más altas, con alrededor de 15 por ciento en promedio, y es el factor más importante que impulsa el crecimiento escalonado en el precio de estos seguros hacia los usuarios.

El sector asegurador analiza opciones para disminuir la inflación médica en seguros de gastos médicos y contener la presión de costos en este tipo de pólizas, informó Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ( AMIS ).

“En el tema de gastos médicos, el reto principal es que en México tenemos una de las inflaciones médicas más altas; es un reto para nosotros, que somos los que acabamos pagando los siniestros, pero el tema de la inflación médica es algo que tiene como objetivo a todos los actores que estamos participando en este segmento de la salud y que tenemos una obligación también de ver cómo lograr bajar”.

“No es un solo actor el que está involucrado en este esquema; el pago de siniestros de gastos médicos involucra hospitales, involucra médicos, involucra proveedores y, cuando me refiero a proveedores, puedo incluirte farmacias, laboratorios, centros oncológicos. La realidad es que son diversos factores los que actúan en este proceso”, dijo en entrevista.

El presidente de AMIS afirmó que el gremio está buscando soluciones, pero que es algo muy complejo porque requiere un análisis profundo de los esquemas y actores que participan. La solución tiene que salir de todos, aseguró; por ello, todos los actores están analizando posibles soluciones.

La firma WTW ha señalado que el factor más importante de la inflación médica es el aumento del costo de la atención hospitalaria privada.

Carlos Meza, director de Beneficios para Empleados en Grupo Interesse, explicó que la estructura con la que se determina una prima en seguros responde a un cálculo actuarial, legal y operativo que busca asegurar protección financiera y médica en caso de que se presente una eventualidad.

En la estructura del precio final del seguro también influye la constitución de reservas, ya que la regulación obliga a las compañías a mantener fondos y niveles de capital suficientes para respaldar obligaciones futuras. También interfieren gastos de ajuste por los procesos técnicos, médicos y administrativos asociados a la atención de siniestros, los gastos de administración y los gastos de adquisición, que contemplan los costos vinculados con la comercialización del seguro, las comisiones y honorarios de agentes o brokers.