Busca Gobierno de Sheinbaum que Farmacias del Bienestar llegue a 24 estados

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    Busca Gobierno de Sheinbaum que Farmacias del Bienestar llegue a 24 estados
    Los beneficiarios podrán conocer cuál es el punto más cercano que cuenta con el medicamento que necesitan antes de trasladarse, de acuerdo a Eduardo Clark García Dobarganes. CAPTURA DE PANTALLA

El Gobierno de México alista una nueva fase de las Farmacias del Bienestar, con la que busca facilitar la entrega gratuita de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad mediante establecimientos físicos y dispensadores automatizados

Durante la conferencia matutina, el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el proyecto tiene como antecedente una prueba piloto iniciada en diciembre pasado en el Estado de México.

Actualmente, esa entidad cuenta con 491 farmacias, donde se han entregado aproximadamente 350 mil medicamentos a usuarios y derechohabientes de Salud Casa por Casa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-presenta-ampliacion-del-programa-imss-bienestar-implementaran-mas-de-12-mil-consultorios-KF23048354

El Gobierno de México alista una nueva fase de las Farmacias del Bienestar, con la que busca facilitar la entrega gratuita de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad mediante establecimientos físicos y dispensadores automatizados.

La estrategia contempla la instalación de 6 mil 567 puntos de atención en 24 estados del país. Más de 5 mil 500 funcionarán dentro de tiendas de Alimentación para el Bienestar, mientras que alrededor de mil serán máquinas expendedoras automatizadas.

El mecanismo será sencillo: después de una consulta dentro del programa Salud Casa por Casa, el personal médico o de enfermería podrá emitir una receta. El beneficiario deberá acudir al punto de entrega que le sea indicado para recibir los medicamentos correspondientes sin realizar ningún pago.

En el caso de los dispensadores automáticos, la receta podrá ingresarse mediante un código QR. Si el código no puede ser leído o se encuentra deteriorado, los usuarios tendrán la alternativa de introducir la información mediante un teclado integrado en la máquina.

Otra de las funciones previstas será la consulta de existencias en tiempo real.

De esta manera, los beneficiarios podrán conocer cuál es el punto más cercano que cuenta con el medicamento que necesitan antes de trasladarse.

Como parte del programa, enfermeras y enfermeros están facultados para prescribir 22 medicamentos, principalmente destinados a padecimientos leves y al seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Una vez expedida la receta, el trabajador de salud determinará el sitio más conveniente para recogerla: una tienda de Alimentación para el Bienestar, un centro de salud del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, o una de las máquinas automatizadas.

La expansión de esta red se llevará a cabo entre septiembre y noviembre, periodo durante el cual las autoridades pretenden avanzar hacia una cobertura nacional y reducir las dificultades que enfrentan los beneficiarios para conseguir medicamentos de manera gratuita.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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