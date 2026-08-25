Busca Gobierno de Sheinbaum que Farmacias del Bienestar llegue a 24 estados

Actualmente, esa entidad cuenta con 491 farmacias, donde se han entregado aproximadamente 350 mil medicamentos a usuarios y derechohabientes de Salud Casa por Casa.

Durante la conferencia matutina, el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes , explicó que el proyecto tiene como antecedente una prueba piloto iniciada en diciembre pasado en el Estado de México.

El Gobierno de México alista una nueva fase de las Farmacias del Bienestar, con la que busca facilitar la entrega gratuita de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad mediante establecimientos físicos y dispensadores automatizados.

La estrategia contempla la instalación de 6 mil 567 puntos de atención en 24 estados del país. Más de 5 mil 500 funcionarán dentro de tiendas de Alimentación para el Bienestar, mientras que alrededor de mil serán máquinas expendedoras automatizadas.

El mecanismo será sencillo: después de una consulta dentro del programa Salud Casa por Casa, el personal médico o de enfermería podrá emitir una receta. El beneficiario deberá acudir al punto de entrega que le sea indicado para recibir los medicamentos correspondientes sin realizar ningún pago.

En el caso de los dispensadores automáticos, la receta podrá ingresarse mediante un código QR. Si el código no puede ser leído o se encuentra deteriorado, los usuarios tendrán la alternativa de introducir la información mediante un teclado integrado en la máquina.

Otra de las funciones previstas será la consulta de existencias en tiempo real.

De esta manera, los beneficiarios podrán conocer cuál es el punto más cercano que cuenta con el medicamento que necesitan antes de trasladarse.